Против скорейшего вступления Украины в ЕС: к Венгрии и Словакии присоединилась еще одна страна

Действующее правительство Австрии не готово дать свое согласие на вступление Украины в ЕС в нынешних условиях.

Об этом сообщил австрийский канцлер Карл Негаммер в ходе сессии вопросов от депутатов Европарламента.

По его словам, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не интересовалась его мнением относительно евроинтеграционных перспектив Украины перед тем, как публично объявила о перспективе переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Негаммер заверил, что Австрия не согласится на переговоры о вступлении Украины в нынешних условиях. По его убеждению, для Киева не должно быть преференций по этому вопросу, особенно на фоне евроинтеграционных стремлений Боснии и Герцеговины.

При этом Негаммер подчеркнул, что Австрия не противник вступления Украины в ЕС, а наоборот видит этот процесс "мотором" для реформ в соответствующих странах. По его словам, Украине и Молдове следует предложить перспективы присоединения "в знак солидарности". Но канцлер выступил категорически против ускоренной процедуры вступления для этих двух государств.

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Также во время этой же серии вопросов Негаммер опроверг утверждение о том, что европейские санкции против России вредят только самой Европе и что Россия успешно обходит их через Азию. Австрийский канцлер подчеркнул, что санкции эффективны в сфере высоких технологий и поставок вооружения.

"Важно занять позицию против России не только в духе солидарности с Украиной, но особенно для безопасности самой Австрии", — сказал Негаммер.

Канцлер также подчеркнул, что Австрия и дальше будет поддерживать Украину в той мере, которая не нарушает военный нейтралитет его страны. В частности, Вена сосредоточена в первую очередь на финансовой помощи для того, чтобы сохранить "все государство" Украина.

Напомним, опрос шести стран-членов ЕС для членов Европейского совета по международным отношениям выявил одобрительное отношение к евроинтеграции Украины и негативное — по вступлению Грузии и Турции.

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