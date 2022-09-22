Против Украины совершено преступление и мы требуем справедливого наказания – Зеленский на Генассамблее ООН

Президент Зеленский заявил, что Украина требует наказания за то, что была захвачена наша территория, убиты тысячи человек, совершены пытки и унижения.

В ночь на четверг, 22 сентября, во время своего выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против Украины и украинцев было совершено преступление.

Об этом стало известно из прямой трансляции, которую проводило издание "Голос Америки".

"Против Украины совершено преступление и мы требуем справедливого наказания. Это было преступление против наших государственных границ, против жизней наших людей. Преступление против их достоинства — достоинства наших женщин и мужчин", — заявил украинский лидер.

По словам президента Зеленского, за это преступление Россия должна понести неотвратимое наказание.

"Украина требует наказания за то, что была захвачена наша территория, убиты тысячи людей, совершены пытки и унижения. Наказание за катастрофические провокации, совершенные этой нелегальной войной России против нас, украинцев, и против всего мира, против всех народов, представленных здесь в зале Генеральной ассамблеи ООН”, — подчеркнул он.

Напомним, на заседании Генассамблеи ООН президент США Джо Байден приговорил российского диктатора Владимира Путина за ядерные угрозы Украине и миру.

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