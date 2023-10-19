Противник помощи Украине и соратник Трампа пока не будет спикером Палаты представителей США — CNN

Сторонник экс-президента США Дональда Трампа республиканец Джим Джордан, выступающий против помощи Украине, считает нецелесообразным еще одно голосование за спикера Палаты представителей.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Как рассказал изданию представитель от Техаса Пэт Феллон, на закрытой встрече Республиканской партии Джордан заявил, что поддерживает резолюцию по расширению полномочий Патрика МакГенри как временного спикера. В случае утверждения такой инициативы МакГенри сможет занимать этот пост до января 2024 года.

“Я не знаю, будем ли мы проводить еще одно голосование. Если резолюция будет принята, мы некоторое время не будем проводить повторное голосование”, – сказал республиканец из Техаса.

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Как уточняют источники CNN, Джим Джордан не хочет полностью отказываться от участия в выборах спикера. Пока в Палате представителей будет председательствовать временный спикер, он будет пытаться укрепить свои позиции.

Джордан уже проиграл две попытки стать спикером Палаты представителей, не набрав нужное количество голосов. Во время третьего голосования его поддержка может быть еще меньше. Чтобы стать спикером нужно получить 217 голосов всех представителей нижней палаты парламента, вместо этого Джим Джордан в последний раз получил всего 199.

Напомним, ранее избранный кандидат на должность спикера Палаты представителей от Республиканской партии Стив Скализ заявил, что он снимает свою кандидатуру.

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