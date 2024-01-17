Противники режима Путина сожгли релейные шкафы на железной дороге в трех городах РФ (видео)

В ГУР заверили, что "так будет пылать и дальше, пока кремль продолжает преступную войну против Украины".

В России неизвестные сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, используемых для логистики российских войск.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины и опубликовало видеозапись.

В военной разведке отметили, что на территории России набирает обороты движение сопротивления.

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"Неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск", — указано в заявлении ГУР.

Там уточнили, что события произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области РФ.

В результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано.

"Так будет пылать и дальше, пока кремль продолжает преступную войну против Украины!" – отметили в разведке.

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В РФ неизвестные сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге: в ГУР показали видео

К слову, после взрывов в Белгородской области РФ утром 17 января местные власти заявили о сбитии семи дронов. В то же время Минобороны РФ утверждает, что были сбиты семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника.

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