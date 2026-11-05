Противники Украины потерпели громкое поражение на выборах в США: кто вылетел из Конгресса

Конгресс США / © Associated Press

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На промежуточных выборах в Конгресс США ряд выступавших против военной помощи Украине республиканцев потеряли свои места в Палате представителей. Среди них уроженка Украины Виктория Спартц, которая неоднократно критиковала президента Владимира Зеленского и призвала Киев уступить территории России.

Об этом говорится в материале Kyiv Post.

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По сообщениям американских медиа, главными причинами поражений республиканцев стали не их взгляды на войну в Украине, а недовольство избирателей экономической ситуацией, высокими ценами и политикой администрации Дональда Трампа.

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Виктория Спартц проиграла выборы: что известно

Одним из самых заметных поражений стала потеря мандата конгрессвумэн Викторией Спартц, представлявшей 5-й избирательный округ Индианы.

По результатам подсчета голосов демократ Джей Ди Форд победил ее с результатом 52% против 48%.

Спартц признала поражение, однако обвинила демократов в чрезмерных расходах на избирательную кампанию, притоке либеральных избирателей в округ и якобы ложном освещении ее политической позиции.

Конгрессвумен родилась в Украине, окончила Киевский национальный экономический университет, а в 2000 году переехала в США. Американское гражданство она получила в 2006 году.

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В последние годы Спартц стала одной из самых громких критиков американской поддержки Украины. Она неоднократно обвиняла Зеленского в коррупции и нецелевом использовании помощи США, однако эти обвинения не были доказаны.

В апреле 2025 года в интервью The Daily Telegraph политик также заявляла, что Украина должна уступить Россию оккупированные территории, поскольку, по ее мнению, не имеет достаточных возможностей для эффективного противостояния Москве.

Кто еще из противников помощи Украине потерял мандаты

В Висконсине избиратели не поддержали сразу двух республиканцев, ранее выступавших против дальнейшего финансирования Украины.

Деррик Ван Орден, представлявший 3-й округ штата, уступил демократке Ребецке Кук с результатом 46% против 52%.

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В начале полномасштабного вторжения России конгрессмен поддерживал Украину, однако впоследствии изменил позицию, заявив, что американские налогоплательщики устали от помощи Киеву. После этого он неоднократно голосовал против соответствующих законопроектов.

Его соперница Ребекка Кук, напротив, во время кампании выступала за поддержку Украины и противодействие Кремлю. В то же время, главными темами выборов в ее округе были инфляция, медицина, сельское хозяйство и война с Ираном.

Еще одним политиком, потерявшим мандат, стал Брайан Стейл из 1-го округа Висконсина. Он проиграл демократу Митчеллу Берману с результатом 48% против 52%.

Стейл, возглавлявший Комитет по административным вопросам Палаты представителей, сотрудничал с республиканским руководством для блокирования помощи Украине.

Его поражение положило конец более 30-летнему контролю республиканцев над этим округом. При этом Берман строил кампанию преимущественно по проблемам здравоохранения и местной политики.

В Пенсильвании потерпел поражение и Скотт Перри, бывший глава консервативного объединения Freedom Caucus, последовательно выступавший против американской помощи Украине.

В 10-м избирательном округе он уступил демократке Джанель Стелсон с результатом 45% против 55%.

Основными темами предвыборных дебатов там стали стоимость жизни и война с Ираном, в то время как поддержка Украины не находилась в центре кампании.

Все ли противники Украины потеряли места в Конгрессе

Несмотря на поражения ряда республиканцев, часть политиков, выступающих против поддержки Киева, сохранили свои мандаты.

В частности, Пол Госар из 9-го округа Аризоны переизбрался в Палату представителей, получив около 74% голосов. Его позиция по отношению к Украине является частью более широкого курса против американских обязательств за рубежом, за исключением поддержки Израиля.

В то же время, следующий состав Конгресса останется без нескольких других республиканцев, известных критическим отношением к помощи Украине, в частности Марджори Тейлор Грин, Томаса Масси и Энди Биггса, покидающих парламент по другим причинам.

Таким образом, промежуточные выборы сменили состав противников американской помощи Украине в Конгрессе. Однако результаты голосования свидетельствуют, что для большинства американцев решающими оставались внутренние проблемы США, прежде всего, экономика и рост стоимости жизни.

Республиканцы потерпели историческое поражение на выборах в США

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США завершились масштабным поражением республиканцев.

Заметим, что демократы перехватили у республиканцев сразу шесть мест в Сенате. Особенно показательно, что среди них Техас, Канзас и Южная Каролина, где представители Демократической партии не побеждали в течение нескольких десятилетий.

Дональд Трамп заявил, что «совершенно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс, похвалив оппонентов за успешную избирательную кампанию. Впрочем, президент признался, что результаты голосования его удивили.

В то же время вице - президент США Джей Ди Венс связал провал партии с войной против Ирана. Дональд Трамп также признал ее влияние на результаты выборов из-за роста цен на топливо, однако заявил, что снова принял бы такое же решение.

Тем временем демократы готовятся усилить контроль над администрацией Трампа и провести расследование ее деятельности. Новый состав Конгресса начнет работу 3 января 2027, что может существенно ограничить политические возможности американского президента.

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