Противодействие лесным возгораниям: австралийские пожарные взяли на службу рогатых коз

Таким образом хотят избавиться от сухой травы.

Австралийские пожарные взяли на службу рогатых коз.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 ноября.

Отмечается, что животные помогают спасателям противодействовать лесным возгораниям в штате Новый Южный Уэльс. Уже через несколько недель в Австралии начнется лето, поэтому пожарные готовятся к ним заранее и пытаются избавиться от сухой травы.

Козы оказались эффективнее привычного выпаливания. Целая стая может быстро выесть целую лужайку. Кроме того – они не прихотливы в еде и с удовольствием лакомятся даже сорняками. В ближайшее время эксперименты хотят распространить на другие штаты.

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