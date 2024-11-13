В настоящее время база ПВО в Польше настроена только на перехват воздушных целей с Ближнего Востока, но Варшава хочет обсудить с союзниками расширение противоракетного шита.

Соединенные Штаты официально ввели в эксплуатацию военную базу противовоздушной обороны на севере Польши. По словам президента Анджея Дуды, это гарантия безопасности Польши как члена НАТО, несмотря на то, что в соседней Украине бушует кровавая война, развязанная Россией.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Во время торжественного открытия военной базы в городке Редзиково у побережья Балтийского моря, состоявшегося в среду, 13 ноября, Дуда заявил, что военный альянс Польши с Вашингтоном остается крепким, независимо от того, кто возглавляет Соединенные Штаты. Польский президент также подчеркнул, что имеет теплые связи со следующим президентом США Дональдом Трампом.

В Кремле отреагировали не открытие базы НАТО в Польше, назвав это "попыткой сдежать Россию" путем перемещения американской военной инфраструктуры ближе к ее границам.

База ПВО в Редзиково является частью противоракетного щита НАТО, называемого "Aegis Ashore". По официальной информации, щит способен перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности и носит сугубо оборонительный характер.

В состав щита входят несколько ключевых объектов:

военная площадка в Румынии;

эсминцы ВМС США в испанском порту Рота;

радар раннего предупреждения в турецком Куреджике.

В настоящее время системы ПВО в Редзиково можно использовать только против воздушных целей, выпущенных с Ближнего Востока. Для того чтобы перехватывать ракеты, запущенные из России, необходимо изменить настройки радара, что является очень сложной процедурой. Поэтому Варшава намерена обсудить с союзниками необходимость расширения масштабов противоракетного щита НАТО.

Напомним, в прошлом месяце министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал открытие базы ПВО НАТО на севере Польши. Строительство длилось восемь лет и сопровождалось несколькими скандалами, а открытие состоялось на шесть лет позже запланированных сроков.

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