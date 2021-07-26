Противоречивый документ: во Франции после массовых протестов смягчили закон о "санитарных пропусках"

Противоречивый документ: во Франции после массовых протестов смягчили закон о "санитарных пропусках"

Действовать правила предварительно будут до середины ноября — в зависимости от уровня заболеваемости.

Противоречивый документ — во Франции после массовых протестов смягчили закон о "санитарных пропусках".

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Введут их не с конца августа, как планировалось, а с 15 сентября. Сначала для взрослых, а в конце месяца — для детей старше 12 лет. В документах будут указывать, переболел ли человек коронавирусом, прошел ли полную вакцинацию, имеет ли свежий отрицательный тест на COVID-19.

Использовать эти пропуска планируют для входа в рестораны, поезда, самолеты, общественные места. Кроме этого, принятый обеими палатами парламента закон предусматривает обязательную вакцинацию медицинских работников. Все эти меры, настаивает правительство, должны защитить уязвимые группы населения от пандемии и позволить предотвратить новый карантин.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Франции одобрил законопроект, требующий специальных "санитарных пропусков" для посетителей ресторанов, осуществления поездок внутри страны, а также обязательных прививок для всех медицинских работников.

Новости мира: во Франции после массовых протестов смягчили закон о санитарных пропусках

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