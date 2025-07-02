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Это были уроженцы Азербайджана. Российские правоохранители заявили, что эти действия совершались в рамках расследования ряда тяжких преступлений — убийств и покушений — совершенных в 2001-2011 годах, в которых подозревали этнических азербайджанцев в Екатеринбурге — во время задержания, двух братьев Сади. смерти Судмедэкспертиза в Баку показала, что Гусейн умер от посттравматического и постгеморрагического шока на фоне множественных переломов ребер и других травм, а его брат Зиядин — от посттравматического шока.

Хотя в Следственном комитете РФ и сказали, что замученные погибли от сердечного приступа и травм, Генпрокуратура Азербайджана начала расследование смерти своих граждан из-за пыток и умышленного убийства с особой жестокостью. Их тела Россия передала Азербайджану 30 июня, утверждая, что Гусейн был гражданином Азербайджана, а Зиядин — России. Однако Москва как всегда лжет, потому что Гусейн и Зиядин Сафаровы — оба граждана Азербайджана. И, что бы там ни говорили российские силовики, убийство иностранных граждан правоохранительными органами другого государства — это международное преступление, которое в очередной раз обострило российско-азербайджанские отношения.

О том, как развивается очередной конфликт между Москвой и Баку, и к чему он может привести?

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Шпионы и угрозы: Путин еще не извинился за самолет

В ответ на убийство российскими силовиками двух граждан Азербайджана и арест еще девяти, МИД страны вызвал временного поверенного в делах России в Баку Петра Волоковых. Москве выразили «резкий протест» из-за рейдов, нападений, избиений и убийств российскими силовиками граждан Азербайджана в Екатеринбурге во время облав 27 июня. Сразу после этого Минкульт Азербайджана сообщил об отмене в стране всех российских культурных мероприятий — выставок, концертов и фестивалей.

«В связи с умышленными и внесудебными убийствами и актами насилия, совершенными российскими правоохранителями против азербайджанцев на этнической почве, и учитывая, что подобные случаи в последнее время носят системный характер, отменяются все культурные мероприятия, запланированные в Азербайджане при участии государственных заявлений и частных заявлений.

Азербайджанские политики не остались в стороне. Парламентская делегация Азербайджана отменила свое участие в совместном заседании с членами Федерального собрания РФ из-за «демонстративных и незаконных действий» российских силовиков, приведших к жертвам и гибели азербайджанцев. Визит российского вице-премьера Алексея Оверчука в Азербайджан в этом месяце тоже отменили. А депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков назвал действия российских силовых структур «операцией по выдворению азербайджанцев из России».

«Это просто нужно уточнить. Это инициатива какой-нибудь местной организации? Или это инициатива Москвы, которая хочет выразить свое недовольство Азербайджаном?», — добавил Расим Мусабеков.

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Уже 30 июня во время операции в офисе российского пропагандистского СМИ «Sputnik Азербайджан» сотрудники МВД Азербайджана задержали двух работавших там российских ФСБ-шников. Это исполнительный директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По состоянию на вторник, 1 июля, по делу «Sputnik Азербайджан» задержали уже семь человек, открыв уголовное производство. В тот же день МВД Азербайджана заявило о задержании в Баку группы россиян — членов двух организованных преступных группировок по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, интернет-торговле и кибермошенничестве.

Правда, история из «Sputnik Азербайджан» тянется еще с февраля этого года, когда официальный Баку принял решение о приостановлении его деятельности, вместе с закрытием «Российского дома» — структуры РосСотрудничества подсанкционного Евгения Примакова, которое является просто ширмой для российских шпионов и агентов ФСБ за границей. выполняя «рекомендацию» Баку по паритету численности журналистов государственных медиа России и Азербайджана на территории друг друга, потому что в Москве в азербайджанском госагентстве «Азертадж» работает только один корреспондент. Однако в «Sputnik Азербайджан» это проигнорировали.

События февраля — закрытие шпионского «Русского дома» в Баку и требования к «Sputnik Азербайджан» сократить штат — это прямое следствие сбивания Россией 25 декабря 2024 пассажирского самолета Embraer «Азербайджанских авиалиний», следовавшего из Баку в Грозный. Тогда погибли 38 человек, 29 выжили. Отверстия на корпусе разбившегося самолета во время аварийной посадки в аэропорту Актау в Казахстане характерны для поражения средствами ПВО.

Два дня спустя после катастрофы, 27 декабря 2024 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул четкие требования к России: извиниться, признать вину, наказать виновных и выплатить компенсации государству Азербайджан, пострадавшим пассажирам и членам экипажа. 28-29 декабря 2024 года в телефонных разговорах с Алиевым Путин извинился «за трагический инцидент в воздушном пространстве РФ», однако вину не признал. Виновных тоже не наказали. Что касается компенсаций погибшим и пострадавшим, а также корпуса самолета, то их все же выплатила российская страховая компания. Однако государство Азербайджан компенсаций так и не получило.

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Что будет дальше: противостояние только набирает обороты

В начале января этого года Алиев прямо сказал, что Россия пыталась «замять инцидент», однако, по его словам, отверстия на фюзеляже и показания экипажа доказывают сбивание самолета. Тогда президент Азербайджана потребовал закрытия российского воздушного пространства возле Грозного. Однако в Кремле, конечно же, эти заявления оставили без внимания. В феврале появились результаты расследования, обнародовавшего обнаруженный обломок ракеты ЗРК «Панцирь-С», которой и был сбит самолет.

После рейда российских силовиков в Екатеринбурге и убийства двух граждан Азербайджана, 1 июля азербайджанские СМИ опубликовали анонимное письмо с пояснительной запиской капитана ПВО из Грозного, утверждающее, что огонь по азербайджанскому самолету был открыт по приказу Минобороны России. А уже на следующий день глава Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов заявил, что результаты экспертизы по делу об уничтожении самолета могут объявить в короткие сроки.

В среду, 2 июля, МИД Азербайджана вызвал уже посла России Михаила Евдокимова, сообщив о протесте «относительно недружественных шагов» и о том, как рейды российских силовиков в Екатеринбурге и убийство двух граждан Азербайджана освещаются в российских пропагандистских СМИ.

«Было подчеркнуто, что в российских СМИ по поводу рейдов наблюдались проявления этнической нетерпимости, а использование таких выражений, как „этническая преступная группа“, в отношении азербайджанцев неприемлемо. Был еще раз доказано, что мы ожидаем от России тщательного и объективного расследования нарушений, совершенных российскими правоохранительными органами, и наказания виновных», — отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

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Во вторник, 1 июля, Владимир Зеленский поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым, выразив соболезнования и «четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике». Как известно, Алиев отказался от участия в параде «перебои» в Москве 9 мая этого года. А в июне от Владимира Мединского — путинского псевдоисторика и главы российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле — прозвучали сравнение войны России против Украины с Нагорным Карабахом, что вызвало резкую реакцию МИД Азербайджана.

Эксперты не считают, что очередное обострение отношений между Москвой и Баку может изменить отношение руководства Азербайджана так, что, кроме гуманитарной помощи, Украина начнет получать от Азербайджана еще и оружие. Вместе с этим, риторика по отношению к России в азербайджанских медиа обострилась еще больше. Так, например, в статье «Та же Россия, тот же сценарий: шовинизм и жестокость» издание APA.az напоминает о рейдах российских силовиков в Екатеринбурге против киргизских мигрантов в январе 2024 года.

«Сценарий жестокости против азербайджанцев и операции против киргизов только год назад одинаков. Это дает основания утверждать, что происходящее является государственной политикой России. Это попытка России продемонстрировать миру силу, которую Путин напрямую потерял, и попытка выжить, бросив вызов русскому национализму. Эта шовиническая политика нам очень знакома», — говорится в статье на APA.az.

Так что, как видим, вряд ли руководство Азербайджана отступится и сделает вид, что ни сбитого Россией самолета, ни убитых российскими силовиками двух граждан Азербайджана нет. Однако Кремль своими действиями, по мнению экспертов Центра стратегических и международных исследований (CSIS), пытается сохранить свое влияние в регионе. Но Россия уже фактически расписалась в том, что все потеряла, когда российский МИД 10 июня 2025 г., после слов Мединского, признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

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Вдобавок, западные эксперты также обращают внимание на события в Армении, где 25 июня власти заявили о раскрытии попытки госпереворота, в котором обвиняются представители Армянской апостольской церкви и еще 13 человек, в том числе и российские армянский олигарх Самвел Карапетян. после потери Нагорного Карабаха как средства влияния на Армению и Азербайджан и усиления роли Турции на Южном Кавказе Россия потеряла еще и влияние в Сирии и в Иране.

Дата публикации 12:16, 02.07.25 Количество просмотров 24 Баку надоело терпеть! Конфликт с Кремлем обостряется! Что из этого Украине?