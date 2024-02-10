Противостояние РФ и НАТО: Столтенберг призвал готовиться к нападению в случае победы Путина в Украине

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг опасается возможного распространения российской агрессии на другие страны в случае победы Путина в Украине. Он считает, что оборонную промышленность нужно быстро наращивать.

Об этом пишет ntv.

"НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может занять десятилетия", – признал он.

Столтенберг еще раз призвал союзников как можно быстрее расширять свою военную промышленность.

"Если Путин победит в Украине, нет никакой гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны. Лучшая защита сейчас – поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО. Сдерживание работает только в том случае, если оно вызывает доверие", – сказал он.

По словам генсека, необходимо быстрее восстанавливать и расширять промышленную базу, чтобы НАТО могло увеличить поставки в Украину и пополнить свои запасы. Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, как того требует конфликт. Поэтому он призвал к увеличению количества и ускорениям заказов для европейских оборонных компаний.

Генсек НАТО предупредил, что президент России Владимир Путин готовит экономику своей страны к продолжительной войне. Исходя из этого факт Альянс должен делать больше для своей безопасности.

Напомним, североатлантический альянс рассматривает возможность взять на себя координацию по поставкам оружия Украине для защиты от российских агрессоров.

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