Противостояние в небе над Черным морем: российский Су-35 пролетел рядом с американским самолетом

Российский Су-35 / © Википедия

Реклама

Над Черным морем зафиксирован опасный эпизод в воздухе: российский многоцелевой истребитель Су-35С вблизи пролетел рядом с американским противолодочным разведчиком P-8A Poseidon. Инцидент произошел во время перехвата самолета США, выполнявшего разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.

Об этом пишет Daily Mail.

Российские источники утверждают, что присутствие Су-35С и P-8A Poseidon связано с активным сбором разведданных американскими силами для поддержки военных операций Украины вблизи оккупированного Крыма. На видео, опубликованном военными каналами, виден новый бортовой сенсорный радар AN/APS-154 под фюзеляжем самолета Poseidon, позволяющий обнаруживать подлодки и надводные цели.

Реклама

По оценкам экспертов, Су-35С — самый современный российский истребитель поколения 4,5 (Flanker-E по классификации НАТО), который, несмотря на высокую стоимость, не пытался помешать полету американского самолета в международных водах.

Американский P-8A Poseidon. / © Daily Mail

Этот инцидент произошел на фоне активности НАТО в регионе: на прошлой неделе Королевские ВВС Великобритании подняли в воздух самолеты P-8A Poseidon для совместного патрулирования с норвежскими и американскими воздушными силами вблизи Арктики. Всего союзники провели не менее 27 операций по поиску подлодок в зоне высокой активности России.

Во время операций самолеты Poseidon использовали современные противолодочные сенсоры, торпеды и гидроакустические буи, а некоторые из них отключали транспондеры, чтобы скрыть свое местонахождение. По данным отслеживающих сайтов, британский Poseidon провел несколько часов над Норвежским морем на расстоянии около 60 миль от Лофотенских островов.

Представители ВВС Великобритании подтвердили участие самолетов в операциях, подчеркнув, что они направлены на защиту национальных интересов и безопасности союзников, однако детали сделок не раскрываются из соображений безопасности.

Реклама

Эксперты называют этот инцидент демонстрацией силы НАТО. Бывший командир подводной лодки Королевского флота Райан Рэмси заявил, что такие операции показывают контроль союзников в регионе. Бывший командующий ВМС США Том Шарп добавил, что операция дает сигнал России: ее подводные силы под постоянным наблюдением.