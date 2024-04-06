"Протоармии независимых государств": к чему готовятся Чечня и Татарстан, создавая свои ЧВК

Рамзан Кадыров, который шел останавливать ЧВК "Вагнера" в июне 2023 года, собирается забрать 300 вагнеровцев под свое террористическое крыло. В то же время глава Татарстана Рустам Минниханов жалуется, что Кремль не сможет защитить республику. Все это является свидетельством распада России на независимые национальные государства, который начался в 2022 году.

Такое мнение высказал народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Дунда для "24 Канала".

По его словам, Кадыров не спешил останавливать марш Евгения Пригожина, ведь понял, что рано или поздно между регионами начнется война всех против всех. Соответственно, у кого будет большее количество профессиональных и вооруженных отрядов, тот будет иметь преимущество.

"Кадыров не хочет остаться перед этими вызовами с голой задницей", – сказал Дунда.

Во-первых, считает депутат, у Кадырова есть задача сохранить собственные отряды, а во-вторых, — приобщить к ним дополнительных профессиональных бойцов, которые могут выполнять приказы. В последние два года председатель Чечни забыл о национальной идентичности и привлекает к своим отрядам представителей разных национальностей как наемников.

"Кадыров готовится к вызовам. Он понимает, что ему нужно сохранить свою власть и будущую независимую Ичкерию. Но внутри есть много оппонентов, которые готовы бросить вызов и свергнуть его с престола", – говорит народный депутат.

Дунда вспомнил, как недавно беспилотники атаковали завод в Татарстане по производству дронов. После этого президент Республики Рустам Минниханов прозрел и заявил, что республику в случае чего никто не защитит.

Очевидно, говорит нардеп, что глава Татарстана серьезно задумывается об отдельной жизни Москвы. Мол, если Кремль не защищает, зачем вообще поддерживать связи. Не исключено, что могут начаться взрывные дезинтеграции Татарстана из состава Российской Федерации.

"Существует единственный способ, которым будет распадаться недоимперия, – путь криминализированного формирования будущих "протоармий". Он начался в 2022 году. Одним из его проявлений были отряды "Вагнера". Никто не верил в то, что они пойдут на Москву, но в 2023 году произошел мятеж", – сказал Дунда.

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Вагнеровцы поняли, что приобретают больший вес. У них появились требования к обретению отдельных территорий, на которых они могут быть феодалами. К слову, Пригожин претендовал на Брянщину, Белгородщину и Курщину.

В настоящее время на всех других территориях, включая Татарстан, в 2022 году параллельно приобретала силу тенденция, когда местные региональные элиты создавали свои ЧВК. Кстати, это даже относилось к крупным олигархическим предприятиям. После пригожинского мятежа Москва поняла, куда все катится и пыталась остановить этот процесс и включить все ЧВК в ряды министерства обороны России.

"Однако ничего не изменилось. В частности, Минниханов и Кадыров понимают вызовы. Сейчас они используют удары дронами, чтобы снова поднять вопрос создания ЧВК отдельных регионов, из которых в дальнейшем вырастут "протоармии" независимых национальных государств", — добавил народный депутат.

Напомним, начальник штаба РДК Александр на псевдо "Фортуна" ранее прокомментировал вероятность распада РФ. По его словам, такая теория о распаде России из-за внутренних споров утопическая. Даже несмотря на то, что в РФ существуют очаги сопротивления и определенное количество недовольных людей.

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