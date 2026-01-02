Процесс опознания 40 погибших на курорте в Швейцарии: почему идентификация продлится несколько дней

Пожар в Швейцарии / © Українська правда

Празднование Нового года в элитном швейцарском поселке Кран-Монтана обернулось ужасающей трагедией: пожар в баре унес жизни около 40 человек. Следователи работают над идентификацией сильно обгоревших останков, пытаясь установить имена всех погибших в этой катастрофе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожоги, которые испытали преимущественно молодые посетители бара Le Constellation, настолько серьезны, что, по словам швейцарских чиновников, для идентификации тел может потребоваться несколько дней.

«Первоочередной задачей является идентификация всех тел», — заявил мэр Кран-Монтаны Николя Феро на пресс-конференции в четверг. По его словам, это может занять несколько дней.

Родители пропавших без вести молодых людей с тревогой просили предоставить информацию об их близких, а иностранные посольства спешили выяснить, есть ли среди жертв одной из худших трагедий в современной Швейцарии их граждане.

Матиас Рейнар, глава правительства кантона Вале, сообщил, что эксперты используют для этого образцы зубов и ДНК.

«Вся эта работа должна быть выполнена, информация настолько ужасающая и деликатная, что ничего нельзя сообщать семьям, пока мы не будем уверены на 100 процентов», — сказал он.

Причина пожара остается неизвестной. Швейцарские власти заявили, что, судя по всему, это не был теракт.

Некоторые свидетельства выживших и видео в социальных сетях говорят о том, что потолок бара мог вспыхнуть, когда слишком близко к нему оказались бенгальские огни.

Жители Кран-Монтаны, известной не только как популярное место для лыжников, но и для гольфистов, были поражены этим пожаром. Многие знали жертв, а некоторые сказали, что им повезло, что они сами не были в этом баре.

Десятки людей покинули цветы или зажгли свечи на импровизированном алтаре в Кран-Монтане.

Как сообщалось, пожар произошел на горнолыжном курорте Швейцарии в баре во время празднования Нового года.

В МИД Италии заявили, что получили от швейцарской полиции информацию о 40 погибших. Впоследствии эту информацию публично подтвердила полиция. Также пострадали 115 человек, многие получили серьезные травмы.