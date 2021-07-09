Протянул таможенника и перевернулся: в Венгрии с КПП пытался убежать украинец после того, как у него нашли сигареты

Украинец пытался бежать из КПП, однако перевернулся.
В Венгрии на пункте пропуска "Захонь" 37-летний украинец устроил дебош после того, как в его автомобиле нашли скрытые сигареты. Он, убегая от венгерских таможенников, едва не сбил их, а одного протянул 5 метров.
Об этом сообщили в прокуратуре Венгрии.
Так, таможенники обнаружили в моторном отсеке автомобиля украинца скрытые сигареты. Заметив это мужчина сел в автомобиль и пытался скрыться с пункта пропуска.
Один из таможенников стал перед транспортным средством и начал убеждать мужчину остаться, однако он уехал. Тогда таможенник успел схватиться с дверную ручку автомобиля нарушителя, однако мужчину это не остановило и он протянул его 4-5 метров.
Едва не сбив других таможенников, украинец сбежал из КПП, однако недалеко от места происшествия он перевернулся. Мужчину задержали.
Напомним, в столице Польши Варшаве 36-летний украинец устроил дебош с полицией. Он сначала ехал по тротуару, где едва не сбил отца с ребенком, а когда его начали преследовать копы, то человек "отстреливался" от них огнетушителем.