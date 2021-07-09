Протянул таможенника и перевернулся: в Венгрии с КПП пытался убежать украинец после того, как у него нашли сигареты

Протянул таможенника и перевернулся: в Венгрии с КПП пытался убежать украинец после того, как у него нашли сигареты

Украинец пытался бежать из КПП, однако перевернулся.

В Венгрии на пункте пропуска "Захонь" 37-летний украинец устроил дебош после того, как в его автомобиле нашли скрытые сигареты. Он, убегая от венгерских таможенников, едва не сбил их, а одного протянул 5 метров.

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Об этом сообщили в прокуратуре Венгрии.

Так, таможенники обнаружили в моторном отсеке автомобиля украинца скрытые сигареты. Заметив это мужчина сел в автомобиль и пытался скрыться с пункта пропуска.

Один из таможенников стал перед транспортным средством и начал убеждать мужчину остаться, однако он уехал. Тогда таможенник успел схватиться с дверную ручку автомобиля нарушителя, однако мужчину это не остановило и он протянул его 4-5 метров.

Едва не сбив других таможенников, украинец сбежал из КПП, однако недалеко от места происшествия он перевернулся. Мужчину задержали.

Напомним, в столице Польши Варшаве 36-летний украинец устроил дебош с полицией. Он сначала ехал по тротуару, где едва не сбил отца с ребенком, а когда его начали преследовать копы, то человек "отстреливался" от них огнетушителем.

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