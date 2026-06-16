Ракета «Орешник» имеет устаревшие детали, что приводит к критическим промахам.

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В июне 2026 года исследователи опубликовали результаты масштабного расследования критических производственных проблем в системе наведения новейшей баллистической ракеты «Орешник» . Технологический дефект заставляет это экспериментальное российское оружие отклоняться от определенных координат в десятки километров, что превращает его в угрозу исключительно для гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает аналитическая компания Dallas Analytics.

Советские детали в ракете «Орешник»

Российский военно-промышленный комплекс вынужден собирать новое оружие из фрагментированных компонентов, принадлежащих к совершенно разным ракетным линейкам прошлых десятилетий. Высокопоставленное должностное лицо российского Министерства обороны призналось, что несколько критических деталей для платформы «Орешник» были адаптированы непосредственно со старых чертежей советских времен.

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Одним из таких восстановленных компонентов стал высокоточный авиационный гироскоп, выполняющий роль внутреннего балансировочного механизма для ракеты «Орешник». Без идеально работающего прибора оружие летит вслепую и не способно обнаруживать атмосферные отклонения или опасные вибрации двигателя.

На гиперзвуковых скоростях неоткорректированная механическая ошибка всего на 0,5 градуса приводит к катастрофическому промаху на десятки километров. Именно этот специфический производственный дефект объясняет, почему новейшая ракета "Орешник" хаотично поражает гражданские объекты вместо назначенных военных целей.

Иллюзия производства и реальная угроза

Россия уже выпустила 3 такие экспериментальные ракеты по украинской территории, одна из которых упала у гаражей в Белой Церкви 24 мая 2026 года. Вторая боеголовка бесследно исчезла над временно оккупированной территорией Донецкой области, продемонстрировав абсолютную ненадежность комплекса «Орешник».

Из-за этих поразительных провалов российский диктатор был вынужден резко изменить свою публичную риторику по поводу эффективности этого оружия. Во время экономического форума летом 2026 года глава Кремля отказался от своих предварительных заявлений о начале серийного производства ракеты «Орешник».

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Он неловко попытался оправдать позорный удар по гражданской инфраструктуре в Белой Церкви обычными испытаниями боевых блоков. Несмотря на очевидную неспособность оборонной промышленности достичь базовой точности, ракета «Орешник» остается очень опасной из-за своего радиуса действия и возможности нести ядерный заряд.

Напомним, российский «Орешник» является прежде всего элементом устрашения , а не оружием, способным кардинально влиять на ход боевых действий. Для диктатора Путина эта ракета стала своеобразным «вундерваффе» — чудо-оружием, вокруг которого создается образ чрезвычайной угрозы как для внешней аудитории.

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