Провал санкционного фронта: как российская авиация летает благодаря глобальной теневой сети

Россия получила запчасти к Airbus и Boeing. / © Associated Press

С февраля 2022 года в Россию были доставлены авиационные детали по меньшей мере на почти 1 миллиард евро — несмотря на формальный запрет на их поставку.

Расследование, проведенное журналистами финского вещателя Yle, выявило полный провал санкционной политики Запада в авиационном секторе.

Эти объемы поставок стали возможны, хотя официально это не должно произойти. После начала полномасштабной войны ЕС и США ввели одни из самых жестких санкций против российской гражданской авиации, которые, как считалось, парализовали ее работу.

На самом же деле Россия создала разветвленную сеть закупок и получает необходимые запчасти для обслуживания своей авиатехники. Речь идет прежде всего о 500 самолетах, арендованных у западных компаний еще до войны, но так и не были возвращены, когда началось требование их отзыва. Москва формально отказалась признавать это воровством.

В списке импортируемых комплектующих как элементы внутреннего устройства салонов, так и критически важные узлы: двигатели, бортовые компьютеры, радиолокационные системы. Часть из них вполне может иметь двойное назначение, в том числе и для военных нужд.

Россия, к примеру, искала детали для Boeing 737-800 и Airbus 321. / © Yle

Расследование Yle сосредоточилось на деталях, производимых двумя гигантами – Airbus и Boeing. Для этого были проанализированы внутренние таможенные базы данных, предоставленные одним из коммерческих операторов.

Схема обхода санкций основывается на простом механизме: хотя прямые поставки в РФ запрещены, Россия закупает детали из-за третьих стран, не подпадающих под действие санкций — прежде всего через Турцию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

По оценкам, с начала полномасштабного вторжения в Россию было доставлено деталей Airbus на сумму более 600 млн евро и запчастей Boeing – почти на 400 млн. И эти цифры могут быть неполными, ведь некоторые компоненты не классифицируются точно, а таможенные отчеты не всегда указывают, продукция новая или подержанная.

Субподрядчики и посреднические компании играют ключевую роль в схеме. Сами производители, несмотря на формальное соблюдение ограничений, не имеют механизмов контроля за дальнейшим движением компонентов, особенно если речь идет о уже бывших в использовании деталях.

В письменных ответах Yle компании Airbus и Boeing подтвердили, что соблюдают действующие ограничения. Airbus заявил, что не имеет юридической возможности поставлять в РФ самолеты, документацию или обслуживание. Boeing отметил, что еще в начале 2022 г. прекратил сотрудничество с российскими клиентами.

Однако обе компании затруднились ответить, как именно они предотвращают попадание своих изделий в Россию через косвенные каналы. На повторные уточнения журналистов также не последовало никакой реакции.

Расследование также выявило более 4 000 отдельных поставок деталей Airbus и Boeing с момента введения санкций до сентября 2024 года. В них принимали участие, по меньшей мере, 360 компаний из разных стран — многие сегодня уже включены в санкционные списки.

Некоторые фирмы отправляли всего несколько партий, другие — десятки или даже сотни. Часто детали направлялись в российские технические центры, в частности, к компании S7 Engineering, специализирующейся на обслуживании самолетов Airbus и Boeing.

Хотя большинство покупателей номинально — гражданские авиакомпании, многие из них имеют прямые связи с государством и приносят доход режиму Владимира Путина. Часть структур контролируется государственными акционерами, что делает их прямыми агентами влияния Кремля.

Дубай стал главным хабом обхода санкций

Объединенные Арабские Эмираты, а именно Дубай, превратились в ключевую точку в схемах обхода западных санкций против России. Как установили журналисты Yle, значительная часть поставок авиационных деталей в РФ осуществляется именно через этот регион.

Согласно расследованию, в ОАЭ действует около ста компаний, причастных к продаже самолетных комплектующих для российского рынка. Около трети всех обнаруженных поставок проходили именно через Дубай.

К примеру, только одна компания из этой группы осуществила не менее 35 поставок авиазапчастей после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Следует отметить, что до этого периода подобная деятельность в регионе почти не фиксировалась.

После введения санкций часть компаний в Дубае попала в санкционные списки ЕС и США. Но на практике эти ограничения не работают: как только одна структура попадает под санкции, ее мгновенно заменяют новые фирмы. Правительства западных стран постоянно на шаге позади.

ОАЭ официально не вводили санкций против России, поэтому с юридической точки зрения бизнес не нарушает местные законы. Однако вероятно, что за значительной частью таких компаний стоят сами россияне либо непосредственно, либо через подставных владельцев.

Профессор авиации: Россия потеряла технологический потенциал

Объяснить, почему Россия вынуждена скупать запчасти по всему миру, помогает мнение профессора Стивена Райта из Дублинского технологического университета. По его словам, страна испытывает острую нехватку в технологиях, которые раньше были для нее привычны.

"До распада СССР Россия была в числе лидеров авиационной индустрии. Но после этого она фактически потеряла свою экспертизу. Гражданскую авиацию полностью взял на себя Запад, тогда как Россия сосредоточилась на военных разработках", - объясняет Райт.

По его словам, Россия могла бы возобновить собственное производство, но на это нужны огромные инвестиции, к которым нынешнее руководство вряд ли готово. Поэтому основная ставка делается на импорт как через прямые закупки у дружественных стран, так и через обслуживание самолетов за рубежом.

Несмотря на риски, Райт не считает, что приобретенные за границей запчасти будут использованы для военных целей.

"Это просто не имеет смысла, потому что российские военные самолеты и без того имеют более сложные системы, чем гражданские", - говорит он.

Впрочем, проблемы с безопасностью у российской гражданской авиации растут. Власти сами признают увеличение количества авиакатастроф с 2022 года. Эксперты объясняют это нехваткой оригинальных деталей и переходом к копиям сомнительного качества, а также использованием старых самолетов на запчасти.

"Безопасность полетов в России ухудшается, и о части случаев мы даже не узнаем. В такой ситуации говорить открыто о рисках – это рисковать собственной безопасностью", – заключает профессор Райт.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что Россия нашла новый способ обойти западные санкции . В Кыргызстане запущена новая криптовалюта A7A5, которая уже переместила более $9 миллиардов.