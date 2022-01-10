Провалили реформы, на которые взяли €700 млн кредита: аудиторы ЕС "взялись" за Балканы

Провалили реформы, на которые взяли €700 млн кредита: аудиторы ЕС "взялись" за Балканы

Аудиторы установили, что средства, которые должны были быть направлены на изменения в судебной системе и правоохранительных органах, не привели ни к каким улучшениям.

Аудиторы Европейского Союза обнаружили, что сотни миллионов евро, которые ЕС предоставил 6-ти западнобалканским странам, чтобы улучшить там верховенство права, не привели ни к каким улучшениям. Речь идет об Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине.

Об этом информирует Associated Press.

Европейский аудиторский суд (ECA) обнародовал 52-страничный отчет. Так, балканские страны взяли у ЕС около 700 миллионов евро кредитов на реформы с 2014 по 2020 год. Однако аудиторы установили, что эти средства, которые должны были быть направлены на изменения в судебной системе и правоохранительных органах, не привели ни к каким улучшениям, кроме незначительных реформ в Албании и Северной Македонии.

"Поддержка ЕС верховенства права на Западных Балканах явно не была успешной", — сказал Юхан Партс, соавтор аудиторского отчета.

По словам евроаудиторов, основные проблемы в этих странах остаются связанными с отсутствием независимости судебной власти, политическим вмешательством в нее и коррупцией.

В ЕС считают, что часто использовали политику "пряника" и недостаточно "кнута", поскольку Брюссель редко использовал возможность приостановки помощи, если страна не соблюдает основные принципы демократии, верховенства права и уважения прав человека. Аудиторы признают, что инвестиции в проекты не имели влияния на балканское общество в целом и, по сути, были неуспешными.

В то же время, ЕС выражает обеспокоенность, что в западнобалканском регионе усилилось влияние Китая и России.

Напомним, что Дания будет отправлять узников-иностранцев в тюрьмы Косово.

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