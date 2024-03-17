"Провалили все": российский политолог о последствиях "выборов Путина"

По мнению эксперта, итогом "выборов" станет не "дополнительная инъекция легитимности", а наоборот – полная делегитимизация Путина.

В России сегодня, 17 марта, проходят "выборы Путина". Все кандидаты-оппозиционеры абсолютно лояльны Кремлю.

Какие последствия так называемых "выборов" для РФ, объяснил российский оппозиционер, политолог и политтехнолог Аббас Галлямов, передает FREEДОМ.

"Вся система избиркома, выдвигающие кандидатов политические партии и вроде бы могут отрицать результаты выборов, доказывать, что они были нечестными, также подконтрольны Кремлю. Все эти кандидаты-"оппозиционеры" абсолютно лояльны Путину, и, конечно же, никто из них выступать против не будет, они отказались выдвигать независимых наблюдателей на этих выборах...

Но, честно говоря, они (соратники Путина. – Ред.), конечно, всю эту историю провалили счастливо, потому что протестное настроение в стране усиливается, именно оно определяет повестку дня”, – сказал Галлямов.

По его информации, даже тех немногих независимых наблюдателей, которые чудом остались и просочились на участке, с первого дня голосования начали отзывать.

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По мнению эксперта, результат выборов будет не таким, как хотел Путин. Об этом свидетельствуют массовые порчи бюллетеней и инциденты с разными акциями (поджогами и т.п.) на избирательных участках.

"Итогом этих выборов станет не дополнительная инъекция легитимности, ради чего, по существу, все это начиналось, а наоборот – полная делегитимизация. У людей, конечно, очень укрепится ощущение, что Путин не популярен, всенародно избранный президент, а узурпатор и фальсификатор ", – подытожил Аббас Галлямов.

Ранее в The Wall Street Journal объяснили, как будут разворачиваться события в РФ после победы Путина.

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