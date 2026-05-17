Провальная встреча Трампа и Си в Китае: страны вернулись к привычному противостоянию — Reuters

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп покинул Пекин 15 мая после двухдневного саммита с китайским лидером Си Цзиньпином. Встреча лидеров наконец подтвердила, что отношения между странами все больше определяются конкуренцией, а не примирением.

Об этом пишет Reuters.

Саммит, объединявший грандиозную церемонию с осторожной дипломатией, привел к нескольким скромным торговым соглашениям, а также к тщательно выверенному языку Пекина и Вашингтона о поддержке открытых судоходных путей через пролив, а также к возобновлению усилий обоих лидеров, направленных на представление их отношений.

Реклама

Вашингтон и Пекин все еще находятся в противостоянии, считают журналисты.

«Для Соединенных Штатов это означает, что наиболее тревожные аспекты отношений — от того, что они считают меркантилистской торговой политикой Пекина, до его усилий по усилению военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе — остаются в основном нерешенными», — подчеркнули в материале.

Как отметил эксперт по Китаю в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди, Китай вышел победителем, учитывая уход администрации Трампа от дерзкой торговой политики, которую она проводила с начала 2025 года.

«По сравнению с тем, где мы были год назад, когда у нас были 145-процентные пошлины, а США действительно пытались заставить Китай и остальной мир коренным образом измениться, у нас произошла контрреволюция, и мы вернулись к стабильности», — сказал он.

Реклама

Кроме того, встреча не обеспечила никаких публичных обязательств со стороны Китая по поводу помощи США в прекращении войны в Иране, которая взбудоражила мировые рынки и подорвала рейтинг одобрения Трампа.

Трамп и Си впервые встретились за много лет / © Associated Press

Визит Трампа в Китай — последние новости

Китайская сторона утверждает, что Си обсуждал с Трампом, как меняется геополитика в меняющемся мире, а также Тайвань.

Американцы же настаивают, что Трамп обсуждал, как Китай поможет США достичь целей Трампа. Увеличить китайские инвестиции в Америке, покупать больше нефти и газа у США, расширить доступ американских компаний на китайский рынок и, главное, убедить Иран снять блокаду Ормузского пролива и отказаться от идеи создать ядерную бомбу.

Украинский вопрос на саммите присутствовал, но не стал центральным.

Реклама

Самым заметным заявлением стали 200 самолетов Boeing. Трамп сказал, что Си согласился их заказать, но рынок ожидал большего: по данным Reuters, перед саммитом обсуждали пакет примерно на 500 самолетов. После заявления акции Boeing упали на 4,1%. Детали — типы самолетов, сроки поставки и финальные условия — публично не раскрыли.

Эксперты предупреждали, что от визита Трампа в Китай не стоит ожидать конкретики. Достаточно того, что лидеры двух крупнейших экономик и армий планеты встретятся и разойдутся в согласии.

Си Цзиньпин провел Трампа, следующий — Путин

Спустя всего день после завершения визита Трампа Кремль объявил, что в Пекин едет президент России Владимир Путин. Визит запланирован 19-20 мая, а российский лидер посетит Китай по приглашению главы КНР Си Цзиньпина.

Новости партнеров