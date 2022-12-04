Провалы в памяти, шизофрения и онкология: у Путина обнаружили "букет" смертельных болезней — британские СМИ

У российского диктатора Владимира Путина обнаружили "букет" смертельных болезней. По разным данным, у него онкология, шизоаффективное расстройство, заболевание Паркинсона.

Об этом пишут британские издания The Sun и Express.

Российский политолог Валерий Соловей рассказал, что у Путина диагностирован рак и шизоаффективное расстройство. Он утверждает, что состояние диктатора резко ухудшается.

Издание The Sun со ссылкой на анонимные источники в российских спецслужбах убеждает, что у Путина обнаружили также болезнь Паркинсона, тщательно скрываемую от окружающих.

"Путина регулярно обкалывают всяческими тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной, который у него недавно был диагностирован", — утверждает источник The Sun.

Также издание считает, что Путин, кроме рака желудка болеет еще одним онкологическим заболеванием — раком простаты. Из-за лечения у Путина якобы бывают провалы в памяти, кашель, тошнота и потеря аппетита.

Состояние здоровья диктатора Путина

В СМИ все чаще сообщают о плохом состоянии здоровья диктатора Путина. Ранее врач-неврологиня Александра Щебет рассказала, что у российского президента не начальная стадия болезни Паркинсона — она длится уже некоторое время. Видно это, подчеркивает она, "по клинике, после того, как она себя проявляет".

Также телеграмм-канал Generall SVR сообщал, что в связи с онкологией у Путина серьезные проблемы с пищеварением, и он последние несколько месяцев находится на жесткой диете. Плюс приступы кашля, головокружения, нарушения сна, боли в животе, постоянная тошнота, и это кроме проблем с проявлением симптомов заболевания Паркинсона и шизоаффективного расстройства. Путин постоянно принимает лекарственные препараты, а подготовить президента к показу на публике становится все труднее.

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