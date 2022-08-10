Проведет ночь в СИЗО: в России задержали пропагандистку Овсянникову

Пропагандистку обвиняют в "распространении фейков" о российской оккупационной армии.

Об этом сообщают телеграмм-каналы со ссылкой на адвокатов Овсянниковой.

Бывший редактор российского пропагандистского "Первого канала" обвиняется в "дискредитации" оккупационной армии. За это ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокаты Овсянниковой утверждают, что бывшую пропагандистку задержали в Москве и эту ночь она проведет в СИЗО.

Напомним, во время трансляции выпуска новостей программы "Время" в прямом эфире "Первого канала" России за спиной ведущей появилась сотрудница телеканала с плакатом антивоенного содержания и обвинением пропагандистов во лжи. За короткое время она успела выкрикнуть несколько антивоенных лозунгов. В эфир срочно выпустили сюжет. Женщину, которая оказалась редактором "Первого канала", задержали и доставили в отделение полиции.

Также экс-редактор российского пропагандистского "Первого канала" Мария Овсянникова больше не работает в немецкой газете Die Welt и "вынужденно" летит в Россию.

Читайте также: