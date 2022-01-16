Провели в тюрьме 27 лет: влюбленных осудили за убийство и изнасилование ребенка, но они оказались невиновными

Мужчина на момент оглашения приговора умер.
В США оправдали 74-летнюю женщину, которую осудили за убийство и изнасилования ее 4-летней племянницы. В тюрьме женщина провела 27 лет, ее любимый, которого тоже осудили, не дожил до оправдательного приговора и скончался в 2015 году.
Об этом сообщает CNN.
В 1987 году Джойс Уоткинс и ее партнер Чарли Данн уехали из Теннесси в Кентукки, чтобы забрать 4-летнюю племянницу Джойс Бренди. На следующий день девочке стало плохо и мужчина отвез ее в больницу. Ребенок впоследствии скончался. У нее диагностировались травмы головы и повреждение полового органа. Ребенок пробыл с парой всего 9 часов, однако именно мужчину и женщину обвинили в убийстве и изнасиловании девочки. В 1988 году пару осудили. В 2015 году во время слушаний об условно-досрочном увольнении умер Чарли Данн. Джойс Уоткинс решила доказать свою непричастность к убийству племянницы.
Было установлено, что до того, как девочку забрала пара, она была у своей двоюродной бабушки Роуз Уильямс. Во время этого семью из-за жалоб посещали соцслужбы. Однако Уильямс сказала, что ребенок травмировался на детской площадке и никто не проверил, правда ли это.
Только через 35 лет после суда женщину оправдали и признали невиновной. Чарли Данн получил оправдательный приговор посмертно.
Следствие установило, что Джойс Уоткинс после того, как привезла племянницу домой, заметила кровь на нижнем белье. Тогда ее любимый увез девочку в больницу. Эксперт же неточно определил время, когда девочка получила травмы, из-за чего пару и осудили. Этот специалист только спустя годы признал свою ошибку.
Отмечается, неизвестно, получит ли женщина, которая провела в тюрьме 27 лет, какую-то материальную компенсацию.
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