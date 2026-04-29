Проверь себя: эти вопросы на шоу "Кто хочет стать миллионером" принесли участникам джекпот

Шоу «Кто хочет стать миллионером»

Пенсионер из Стокпорта, ранее работавший ИТ-консультантом, стал новым победителем легендарного шоу «Кто хочет стать миллионером» в Великобритании, забрав главный приз в апреле 2026 года.

Роман Дубовский еще до начала игры надеялся хотя бы на 32 тысячи фунтов, однако сумел безошибочно ответить на все 15 вопросов премьерного выпуска нового сезона, пишет Daily Mail.

Теперь Роман входит в узкий круг победителей — за всю историю проекта, стартовавшего в 1998 году с Крисом Таррантом, миллион выигрывали только семь человек.

Роман Дубовский

Решающий вопрос от Джереми Кларксона, который сделал участника богачом, касался мировой культуры и брендов. Ведущий спросил, какой логотип, созданный еще в 1876 году, упоминался в «Улиссе» Джеймса Джойса и появлялся на полотнах Мане и Пикассо.

Среди вариантов «Bass Ale», «The Famous Grouse», «Coca-Cola» и «Stella Artois» Дубовский уверенно выбрал первый. Он вспомнил, что недавно видел картину Мане, где на бутылке пива четко заметил фирменный красный треугольник «Bass Ale».

Свой выигрыш новоиспеченный миллионер собирается потратить на помощь племянникам, а также на осуществление давней мечты — путешествия в Южную Америку и Новую Зеландию.

Первая победительница в истории шоу

Первой миллионершей в истории шоу стала дизайнер садов Джудит Кеппел, которая получила главный приз в 2000 году. Для того чтобы попасть на проект, мать троих детей из Лондона потратила около 100 фунтов на телефонные звонки для регистрации.

Джудит Кеппел

Кроме победы, она привлекла внимание прессы своим аристократическим происхождением, ведь является дальней родственницей королевской семьи.

Сегодня 83-летняя Джудит продолжает заниматься интеллектуальными играми, в частности она была экспертом в шоу Eggheads на BBC и выигрывала средства на благотворительность в специальных выпусках викторин.

«Восьмой победитель»

Роман Дубовский мог бы стать восьмым триумфатором, если бы не громкая дисквалификация майора Чарльза Ингрэма в 2001 году. Этот инцидент стал самым скандальным в истории проекта: Ингрэма лишили миллиона и приговорили к условному сроку за мошенничество.

Выяснилось, что во время игры жена майора и сообщник из аудитории помогали ему выбирать правильные варианты с помощью кашля.

Чарльз Инграм

Из-за этого обмана, который впоследствии окрестили «Coughgate», выплату выигрыша отменили, а саму историю позже экранизировали в сериале «Викторина». После суда Ингрэм стал своеобразной антизвездой, появляясь в различных реалити-шоу.

Сейчас 62-летний бывший военный, который пережил несколько банкротств, ведет закрытую жизнь в Уилтшире вместе с женой Дианой.

Семь вопросов программы, которые принесли сообразительным участникам джекпот: проверьте себя

Какой король был женат на Элеоноре Аквитанской?

A) Генрих I

B) Генрих II

C) Ричард I

D) Генрих V

Правильный ответ принес джекпот Джудит Кеппел в 2000 году.

Если посадить семена Quercus robur, что вырастет?

A) Деревья

B) Цветы

C) Овощи

D) Зерно

Правильный ответ принес джекпот Дэвиду Эдвардсу в 2001 году.

Какая научная единица названа в честь итальянского дворянина?

A) Паскаль

B) Ом

C) Вольт

D) Герц

Правильный ответ принес джекпот Роберту Бриджесу в 2001 году.

Какая из этих гонок не относится к американским конным гонкам Тройной короны?

A) Арлингтон Миллион

B) Белмонт Стейкс

C) Кентукки Дерби

D) Прикнесс Стейкс

Правильный ответ принес джекпот Пэту Гибсону в 2004 году.

Какой боксер прославился тем, что ударил в гонг во вступлении к фильмам Дж. Артура Рэнка?

А)Бомбардир Билли Уэллс

B) Фредди Миллс

C) Терри Спинкс

D) Дон Кокелл

Правильный ответ принес джекпот Инграму Уилкоксу в 2006 году.

Какой пират погиб в битве у побережья современной Северной Каролины в 1718 году?

A) Калико Джек

B) Черная Борода

C) Бартоломью Робертс

D) Капитан Кидд

Правильный ответ принес джекпот Дональду Фиру в 2020 году.

Какой логотип торговой марки, используемый с 1876 года, описан в романе Джеймса Джойса «Улисс» и изображен в работах Мане и Пикассо?

А) Басс Але

Б) «Знаменитый глухарь

C) Кока-кола

D) Stella Artois

Правильный ответ принес джекпот Роману Дубовскому в 2026 году.

Правильные ответы: B, A, C, A, A, B и A.

Напомним, в США 69-летняя жительница штата Мичиган сорвала джекпот в размере 1,2 млн долларов, используя комбинацию чисел, которые она выбирала в течение многих лет.

