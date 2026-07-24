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“Проверено в “СВО”: что действительно выжигают ВСУ на Wildberries – Associated Press
Пока российский маркетплейс торговал товарами со значком «проверено в СВО», массированные удары украинских дронов не только остановили поставки армии РФ, но и устроили «идеальный шторм» для малого бизнеса агрессора.
Масштабные пожары на складах крупнейшего российского маркетплейс Wildberries становятся новой реальностью для РФ. Пока Кремль заявил об «ударах по гражданским», выяснилось: на платформах российского аналога Amazon открыто продавали снаряжение для окупантов с пометками «проверено в СВО». Теперь эта «СВО» вернулась на склады россиян в виде украинских дронов, нанеся ущерб на миллиарды долларов и подорвав моральный дух агрессора.
Об этом говорится в статье Associated Press.
Все для фронта: хоронили на складах Wildberries
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пораженные объекты были непосредственно вовлечены в обеспечение военной техникой и компонентами российской армии. В Кремле это традиционно отрицают, но реальность говорит о другом.
Журналистский анализ ассортимента Wildberries выявил тысячи товаров военного и двойного назначения: бронежилеты, каски, тактические рации, тепловизоры и электронику. Многие из них имели прямые маркировки от продавцов: «испытаны в СВО» или «выбор бойцов СВО».
Украинские дроны нанесли сокрушительные удары по ключевым логистическим хабам Wildberries в подмосковной Электростале, Тамбовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Столбы черного дыма и трехдневные пожары явились результатом поражения объектов, питавших как гражданский рынок, так и российскую военную машину.
«Идеальный шторм» для российского бизнеса
По оценкам аналитиков, пораженные склады составляли около 12% всех складских площадей Wildberries, а ущерб от уничтоженного товара может достигать 3 миллиардов долларов.
Для российского малого бизнеса это стало крушением:
Слезы в соцсетях: Российские продавцы массово публикуют видео, рассказывая о полностью уничтоженных товарах и разорениях.
Форс-мажор за счет сельдерей: В преддверии атак компания изменила правила: теперь Wildberries снимает с себя ответственность за потерю имущества из-за «форс-мажоров», к которым отнесли и атаки БПЛА.
Двойной удар: потеря товаров наложилась на рост налогов, топливный кризис и жесткие регуляции в РФ. Аналитики уже окрестили это «идеальным штормом».
Война перестала быть «чем-то далеким»
Маркетплейс Wildberries, контролирующий 52% всех онлайн заказов в РФ, годами создавал для россиян иллюзию «нормальной жизни» и отсутствия санкций благодаря параллельному импорту.
Однако регулярные удары по НПЗ, а теперь и по ключевым логистическим центрам разрушают эту иллюзию.
«Раньше для рядового россиянина война была чем-то далеким. Но сейчас осведомленность и дискуссии внутри общества растут. Все больше людей спрашивают, что происходит, и почему конфликт длится так долго. Война наконец-то приходит в их дома», — отмечают экономические эксперты.
Пока компания пытается выплатить первые компенсации мельчайшим продавцам, украинская воздушная кампания продолжает системно взрывать как военную экономику врага, так и психологическое состояние российского тыла.
Напомним, в ночь на 24 июля в России сообщили о массированной атаке беспилотников на Санкт-Петербург и Тверскую область: под ударом могли оказаться одни из крупнейших складов компании Wildberries.