Проверка боевой готовности бумажной армии Лукашенко понемногу "сворачивается"

В Беларуси завершается проверка боевой готовности ВС РБ, которую начал диктатор Александр Лукашенко в апреле. Военные, которые были задействованы в этом, возвращаются домой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны-союзницы России.

"С сегодняшнего дня военнообязанные, участвующие в проверке боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь, начинают отправляться домой. Военнообязанные, показавшие высокие результаты по предметам боевой подготовки, награждаются ценными подарками", — говорится в сообщении.

Напомним, что проверка боевой готовности армии Беларуси продолжалась месяц. Началась она в начале апреля по приказу самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. По его словам, такие мероприятия носили комплексный характер.

А 2 мая Лукашенко собрал совещание по "актуальным вопросам обеспечения безопасности и мер по охране государственной границы", потому что ему померещились провокации на границе и проникновение "диверсантов".

Читайте также: