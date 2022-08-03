Проверка укрытий и инструктаж населения: еще до визита Пелоси Тайвань готовился к возможным нападениям Китая

Еще до того, как визит Нэнси Пелоси усилил напряженность между Китаем и Тайванем, это островное частично признанное государство готовилось к возможному нападению КНР.

Об этом пишет Reuters.

Подготовка включает определение укрытий, где люди смогут укрыться, если Китай запустит ракеты. Речь идет о подземных помещениях, таких как паркинги в подвалах, метрополитен и подземные торговые центры.

Столица Тайбэй имеет более 4600 таких укрытий, которые могут вместить около 12 миллионов человек, что более чем в четыре раза превышает его население.

18-летняя Гармони Ву была удивлена, узнав, что подземный торговый центр, где она и ее друзья недавно репетировали танцевальные движения, в случае войны будет превращен в бомбоубежище.

Но она сказала, что понимает почему.

"Наличие укрытий очень необходимо. Мы не знаем, когда может начаться война, и они должны защитить нас", — отметила Ву.

Официальные лица Тайбэя обновляют свою базу данных укрытий, размещая их местонахождение в приложении для смартфонов и запуская социальные медиа и рекламную кампанию, чтобы люди знали, как найти ближайшее.

Входы в укрытие обозначены желтой табличкой, размером примерно с лист бумаги формата А4, с указанием максимального количества людей, которое оно может принять.

Высокопоставленный чиновник в городском офисе, ответственный за укрытия, сказал, что события в Европе вызвали новое чувство срочности.

"Посмотрите на войну в Украине. Нет никакой гарантии, что невиновные не пострадают", — сказал он, добавив, что именно поэтому общественность должна быть проинформирована.

В прошлом месяце Тайвань провел первые комплексные учения, как реагировать на воздушный налет.

Среди указаний, получаемых гражданами в случае налета ракет, было спускаться на подвальные стоянки, а затем закрыть глаза и уши руками, держа рот открытым – чтобы минимизировать влияние взрывной волны.

Также граждан призвали подготовить наборы для выживания: запасы воды, еды и лекарств.

Напомним, что на Тайване приземлился самолет с Нэнси Пелоси. ТСН.ua разбирался, перерастет ли обострение в отношениях США и Китая в войну.

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