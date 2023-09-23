Проверяет ФСБ: в ISW назвали, кого Кремль подозревает в организации мятежа Пригожина

В Кремле хотят консолидировать аппарат внутренней безопасности России вокруг Росгвардии после мятежа "Вагнера".
В России ФСБ проверяет чиновников Росгвардии на причастность к мятежу главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Причиной проверок стало то, что Росгвардия якобы позволила "Вагнеру" прятать снаряды и оборудование на своих складах сразу после подавления мятежа.
"Неустановленный генерал по имени Роман контролировал хранение до четырех крупных контейнеров военной техники "Вагнера" возле полигона Росгвардии в районе Казачьего сословия", — говорится в сообщении.
В частности, в Кремле хотят консолидировать аппарат внутренней безопасности России вокруг Росгвардии после мятежа "Вагнера".
"Министерство обороны России объявило 27 июня о подготовке к передаче тяжелой военной техники "Вагнера" неопределенным подразделениям российских войск в тот же день, когда глава Росгвардии Виктор Золотов объявил, что Росгвардия получит тяжелое вооружение и танки", — отмечают аналитики.
Спустя немного в июле российское правительство также официально передало спецподразделение "Гром" Федеральной службы по контролю за наркотиками (МВД России) под контроль Росгвардии.
Наемников ЧВК "Вагнер" по возвращении с войны в Украине отказываются брать на работу в силовые структуры, предприятия ЧВК и даже рестораны. Потому боевики устраиваются работать таксистами и строителями.
Что известно о "Росгвардии"
"Росгвардия" вербует ранее заключенных бывших бойцов из "Вагнера " для покорения русских наемников и при этом укрепить внутреннюю безопасность России.
"Росгвардия", считающаяся внутренней армией, создана для протестов. Она вооружена лучше, чем воюющие в Украине оккупанты.
Российский президент Владимир Путин 4 августа подписал закон, позволяющий оснащать "Росгвардию" тяжелым вооружением. Решение диктатора может свидетельствовать о том, что он рассматривает эту структуру как одну из основных опор безопасности режима.