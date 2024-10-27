Провидица Ванга и Нострадамус сделали ужасное предсказание на 2025 год

В своих предвидениях они писали о опустошительных войнах в Европе.

Самые известные провидцы прошлого, французский астролог Нострадамус и слепая провидица из Болгарии Ванга, сделали одинаковое предсказание на 2025 год. Они предсказывали войны в Европе и другие ужасающие события.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Болгарская провидица Ванга, умершая еще в 1996 году, сделала пророчество о Третьей мировой войне и конфликте в Европе, который начнется в 2025 году. По ее предсказанию, эта война "опустошит" население континента.

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Баба Ванга, как ее обычно называли, потеряла зрение в возрасте 12 лет и оставила после смерти пророчества до 5079 года, когда она предвидела конец света.

Французский астролог и врач Нострадамус, живший еще в 16 веке, писал о 2025 году, что "земли Европы" будут вовлечены в "жестокие войны".

Первое издание "Пророчеств магистра Мишеля Нострадамуса", называемое также "Центуриями", вышло в Лионе в 1555 году. В своих предвидениях знаменитый провидец опирался на астрологические расчеты.

Напомним, выдающийся ученый Исаак Ньютон, совершивший революционные открытия по физике и математике, но одновременно глубоко религиозным человеком, предположил, что мир в привычном для нас виде перестанет существовать уже в 2060 году.

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