"Проводим операции без анестезии": врачи рассказали о критической ситуации в Газе

По словам врачей, операции проводятся с помощью фонарика мобильного телефона, а раны промывают уксусом.

В Секторе Газы – критическая гуманитарная ситуация. Не хватает лекарств, воды, еды и топлива. Врачи рассказывают, что они производят операции без анестезии.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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Издание пишет, что врачи и медсестры в госпиталях Газы, где почти нет электричества и основных средств, говорят, что теперь они должны решить, каким пациентам подключить аппараты искусственной вентиляции легких, кому реанимацию или вообще любое лечение. Без достаточного количества воды они не могут обеспечить достаточные санитарные условия для своих пациентов, промыть раны или постельное белье. По словам одного врача, в больнице Камала Адвана на севере Газа операции производятся с помощью фонарика мобильного телефона. Иногда уксус используют для дезинфекции ран.

" Они принимают мгновенные решения среди криков маленьких детей, которым производят ампутации или операции на мозге без анестезии или чистой воды для промывания ран", — говорится на сайте издания.

"Наши команды физически и психологически истощены. Некоторые врачи целую неделю остаются в больнице. Некоторые из их семей привозят в больницу убитыми или ранеными. А некоторые врачи возвращаются домой и погибают там ", — сказал Басем аль-Наджар, заместитель руководителя больницы Аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах в центральной Газе.

Повреждения от авиаударов и серьезная нехватка топлива привели к тому, что почти половина больниц Газа полностью закрыта. В настоящее время работает 19 медицинских учреждений.

Ранены в больнице Газы / Фото: Associated Press

По словам врачей, поступающие с остановкой сердца пациенты не реанимируют, поскольку они помогают пациентам с большими шансами на выживание. Мало кто из тяжелораненых получает больничную койку.

Кроме всех этих проблем, по словам медицинских работников, больницы стали еще и временными детскими домами.

"В некоторых случаях дети попадали в больницу после того, как все их семьи были убиты во время войны или наблюдали, как их родители умирали на больничных каталках или кафельном полу. Медицинский персонал заботился о некоторых детях, пока родственник не приехал, чтобы их забрать", — пишут авторы информационного агентства.

Напомним, в армии обороны Израиля сообщили, что их военные начали продвигаться в глубь города Газа.

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