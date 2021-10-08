Провокации на границе: патруль белорусской службы открыл стрельбу в сторону польских солдат

Инцидент произошел в четверг вечером, 7 октября.

Белорусские пограничники обстреляли польских солдат, которые патрулировали границу.

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Об этом заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польской Республики Анна Михальская, сообщает Польское радио.

"Патруль белорусской службы стрелял в направлении солдат польского войска, которые вместе с пограничниками патрулируют границу. Вероятно, белорусский солдат использовал холостые патроны, ни у кого ничего не случилось. Возможно, этот выстрел сознательно был направлен не в цель. Таких провокаций мы видим все больше", — сказала она.

Также отмечается, что с начала августа Польская пограничная служба предотвратила 15 тысяч попыток нелегального пересечения польской границы с территории Беларуси. В польских центрах для мигрантов сейчас находится 1,5 тысячи человек, которые пытались пересечь польскую границу.

Стоит отметить, что в конце сентября в Польше из-за наплыва мигрантов продлили чрезвычайное положение в приграничных районах еще на 60 дней.

Прорываются мигранты и в Литву, и в Латвию. Балтийским странам из-за этого пришлось усилить охрану и обтянуть колючей проволокой границу. В странах ЕС наплыв мигрантов называют не иначе как гибридной войной, которую действующая белорусская власть ведет для дестабилизации Запада.

Стоит отметить, что мигрантский кризис устроил Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Беларуси. Их наложили из-за принудительной посадке в Минске европейского самолета, чтобы задержать белорусского журналиста Романа Протасевича.

Новости мира: наплыв мигрантов - Польша продолжит чрезвычайное положение в приграничных районах на 60 дней

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