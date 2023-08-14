Провокация РФ с кораблем Sukru Okan: в Сети появилось видео с обысками

Появилось видео, как Россия проводила обыск на корабле Sukru Okan в Черном море.

Военные Черноморского флота РФ 13 августа устроили провокацию в Черном море с судном Sukru Okan, которое направлялось в порт в Одесской области. Россияне высадились на корабль за 50 км от побережья Турции для незаконного обыска и чуть не разбили свой вертолет.

Видео с обысками опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Что известно о провокации РФ в Черном море

Минобороны РФ 13 августа заявило, что корабль Черноморского флота РФ принудительно остановил Sukru Okan с целью досмотра сухогруза. Для этого россияне открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.

Sukru Okan под флагом Республики Палау направлялось в украинский порт в Измаиле на Одесщине.

После провокации РФ сухогруз Sukru Okan продолжил свое движение по запланированному маршруту. По данным радара MarineTraffic, конечным пунктом назначения этого судна под флагом Республики Палау является румынский порт Сулина у границ с Украиной.

Представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк сообщала, что атака российских террористов на гражданское судно, следовавшее в Одесскую область, пока официально не подтверждена.

Как Россия проводила обыск на корабле Sukru Okan в Черном море

Читайте также: