Провокации на границе НАТО: в Польшу вторгся воздушный объект

Польские военные / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 16 февраля системы радиолокации Польши зафиксировали очередное вторжение воздушных объектов с территории Беларуси. Речь идет об объектах, похожих на воздушные шары.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши в соцсети X.

Детали инцидента

По данным польского оборонного ведомства, объекты оперативно идентифицированы и находились под непрерывным наблюдением военных систем разведки.

Реклама

«Ситуация находилась под контролем и не представляла угрозы безопасности воздушного движения или граждан Республики Польша. Зафиксированные нарушения нашего воздушного пространства не отличались от наблюдавшихся в последнее время инцидентов в районе польско-белорусской границы», — отметили в Минобороны.

Реакция военных и спецслужб

Польская армия действует согласно установленным процедурам. Военные тесно сотрудничают со спецслужбами по быстрому реагированию на подобные провокации. Совместная работа включает:

Перехват объектов в воздухе;

Задержание лиц, подозреваемых в причастности к запуску этих объектов.

Вооруженные силы Польши подчеркнули, что поддерживают круглосуточную оперативную готовность к защите воздушного пространства страны.

В последние месяцы использование воздушных шаров стало частью гибридного давления со стороны режима Лукашенко. Подобные объекты часто используются для:

Реклама

Разведки: проверка готовности и времени реакции систем ПВО Польши. Отвлечение: истощение ресурсов воздушных сил и пограничной службы. Контрабанды: иногда с помощью таких средств переправляются мелкие грузы или техническое оборудование.

Варшава неоднократно заявляла, что рассматривает подобные действия как сознательную дестабилизацию границ восточного фланга НАТО.

Следовательно, 6 февраля на территории военного объекта в Лезнице-Великой (Лодзинское воеводство) упал беспилотный летательный аппарат. Военная жандармерия Польши начала расследование инцидента.

Нападение на Польшу? Варшава готовится к войне

В Польше с 2026 года планируют создать резерв высокой готовности, который позволит быстро мобилизовать до 500 тысяч военных. В то же время часть резервистов будет проходить регулярные учения, а участие в программе будет добровольным и оплачиваемым.

Напомним, уже в ближайшее время Польша сможет массово производить и сохранять противопехотные мины. 20 февраля, после шестимесячного периода денонсации, страна выходит из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин. Целью этого решения является усиление обороны территории государства.