Провокация ради эскалации: Портников предположил, зачем Россия подстрекает НАТО сбивать ее самолеты

Журналист Виталий Портников предположил, зачем Путин провоцирует НАТО

Россия устраивает регулярные провокации в воздушном пространстве стран НАТО с очевидной целью «нащупать красные линии Запада». При этом Кремль, возможно, даже хочет, чтобы страны Альянса сбили российский самолет , ведь это позволит выйти на новый уровень эскалации и угроз.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".

Зондирование «красных линий» и роль «жертвы»

Журналист отмечает, что провокации в воздушном пространстве НАТО могут быть частью стратегии Кремля. И хотя Москва зондирует реакцию Запада, открытым остается вопрос, что именно должно произойти после сбивания первого пилотируемого самолета РФ.

Портников привел пример сбития российского военного вертолета армией Азербайджана в конце первого этапа Второй Карабахской войны, после чего сразу последовало совместное заявление президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении, фактически завершившее войну на условиях, невыгодных для Еревана.

«То есть Путин искал повода, чтобы вмешаться в эскалацию, но ему нужно было выступать в роли жертвы, а не в роли наблюдателя. Возможно, и сейчас этими провокациями российский президент хочет, чтобы РФ выступала в роли жертвы и чтобы он мог угрожать странам ЕС и НАТО более решительными и открытыми действиями», — пояснил Портников.

Разница между сбитием самолета и дрона

Журналист напомнил и о другом важном прецеденте — сбитии российского самолета Турцией. Это привело к резкому обострению отношений между Москвой и Анкарой, сопровождаясь чрезмерной пропагандистской эскалацией со стороны России.

Комментируя заявления о том, что Европа будет сбивать российские самолеты и БПЛА, Портников акцентировал внимание на существовании разницы между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами для РФ.

«Когда мы слышим, что Европа будет сбивать российские самолеты и БПЛА, то следует осознавать, что для РФ будет разница между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами. Возможно, Россия стремится сбить собственные военные объекты, чтобы выйти на новый уровень эскалации», — подытожил Виталий Портников, допустив, что такой инцидент может стать основанием для новых угроз Европе.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства в полной мере, в том числе сбиванием российских самолетов. Якобы на этой неделе евродипломаты передали Кремлю четкое предупреждение.