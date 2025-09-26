- Дата публикации
Провокация ради эскалации: Портников предположил, зачем Россия подстрекает НАТО сбивать ее самолеты
Журналист Виталий Портников считает, что Кремль пытается спровоцировать НАТО на сбивание российского самолета для оправдания новой волны агрессии.
Россия устраивает регулярные провокации в воздушном пространстве стран НАТО с очевидной целью «нащупать красные линии Запада». При этом Кремль, возможно, даже хочет, чтобы страны Альянса сбили российский самолет , ведь это позволит выйти на новый уровень эскалации и угроз.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".
Зондирование «красных линий» и роль «жертвы»
Журналист отмечает, что провокации в воздушном пространстве НАТО могут быть частью стратегии Кремля. И хотя Москва зондирует реакцию Запада, открытым остается вопрос, что именно должно произойти после сбивания первого пилотируемого самолета РФ.
Портников привел пример сбития российского военного вертолета армией Азербайджана в конце первого этапа Второй Карабахской войны, после чего сразу последовало совместное заявление президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении, фактически завершившее войну на условиях, невыгодных для Еревана.
«То есть Путин искал повода, чтобы вмешаться в эскалацию, но ему нужно было выступать в роли жертвы, а не в роли наблюдателя. Возможно, и сейчас этими провокациями российский президент хочет, чтобы РФ выступала в роли жертвы и чтобы он мог угрожать странам ЕС и НАТО более решительными и открытыми действиями», — пояснил Портников.
Разница между сбитием самолета и дрона
Журналист напомнил и о другом важном прецеденте — сбитии российского самолета Турцией. Это привело к резкому обострению отношений между Москвой и Анкарой, сопровождаясь чрезмерной пропагандистской эскалацией со стороны России.
Комментируя заявления о том, что Европа будет сбивать российские самолеты и БПЛА, Портников акцентировал внимание на существовании разницы между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами для РФ.
«Когда мы слышим, что Европа будет сбивать российские самолеты и БПЛА, то следует осознавать, что для РФ будет разница между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами. Возможно, Россия стремится сбить собственные военные объекты, чтобы выйти на новый уровень эскалации», — подытожил Виталий Портников, допустив, что такой инцидент может стать основанием для новых угроз Европе.
Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства в полной мере, в том числе сбиванием российских самолетов. Якобы на этой неделе евродипломаты передали Кремлю четкое предупреждение.