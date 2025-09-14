Провокация РФ с "Шахедом" в Румынии: МИД Чехии отреагировал

Глава МИД Чехии Ян Липовский / © Associated Press

В МИД Чехии отреагировали на очередные провокации России по Европе. Вчера, 13 сентября, мишенью была Румыния .

Об этом глава МИД Чехии Ян Липовский написал в X.

«Россия продолжает провоцировать. Вчера вечером это была Румыния. Я не верю в российские „ошибки“, — подчеркнул он.

Добавляется, что Чехия как союзник НАТО остается внимательной. Глава зарубежного ведомства отмечает: Россия должна заплатить конкретную цену за свои провокации против НАТО.

"Именно поэтому Чехия поддерживает дальнейшие санкции", - заключил он.

Напомним, вечером 13 сентября в Румынии перехватили российский "Шахед". Он залетел в воздушное пространство страны.

Тревога раздалась в 18:12 в северных регионах Румынии, ведь фиксировалась угроза применения ударных беспилотников. В целях реагирования на угрозу и обезвреживание летательного аппарата в небо подняли два самолета F-16. Истребители перехватили БПЛА около 19:00 над Дунаем.

«Беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Ситуацию контролируют румынские воздушные и радиолокационные силы», - сообщили в Минобороны страны.