Провокация во время выступления: в Лиссабоне облили "кровью" украинскую диджейку E.LINA (фото)

Украинская диджейка E.LINA

Во время выступления на известной международной платформе Boiler Room в Лиссабоне украинская диджейка E.LINA стала жертвой публичной провокации. Прямо во время сета неизвестные облили артистку жидкостью красного цвета, похожей на кровь. Несмотря на шок и повреждения техники, украинка не остановила выступление и продолжила играть еще около часа.

О произошедшем E.LINA рассказала на своей странице в Instagram. В публикации она поделилась эмоциями и отметила, что нападение стало для нее личным потрясением.

Инцидент произошел во время прямой трансляции события — одна из самых известных техно-платформ мира ведет эфиры в реальном времени, поэтому момент попал в кадр. По словам свидетелей, это был акт протеста в поддержку Палестины. Жидкость попала не только на саму исполнительницу, но и на пульт, сумку с виниловыми пластинками и одежду посетителей.

«Это был акт протеста в поддержку Палестины. Но для меня — художника из Украины, где еще льется кровь… это было глубоко шокирующим. Я не могу молчать в этой ситуации», — отметила диджей.

Украинскую диджейку облили искусственной кровью

Она добавила, что нельзя бороться с одной болью, игнорируя другую. По ее мнению, искусство тоже может быть формой сопротивления, но оно не должно превращаться в проявление агрессии или неуважения.

«Война в Украине не закончилась. Этот поступок — обливание фальшивой кровью в знак солидарности с Палестиной — показался чрезвычайно неуважительным и негуманным. Искусство тоже может быть формой сопротивления, но оно никогда не должно быть ценой сострадания. Нельзя бороться с одной болью, не уважая другую. Сейчас все взгляды направлены на Палестину, но Украина тоже продолжает кровоточить. Это не соревнование в страданиях — это напоминание о том, что войны не заканчиваются, когда внимание переключается на что-то другое», — подчеркнула E.LINA.

Диджейка отметила, что приехала в Лиссабон, чтобы представлять свою страну, показать украинский звук и донести через музыку историю своего народа. Она призвала выбирать осознанность вместо агрессии и уважать боль каждого — независимо от его происхождения или контекста.

«Я играла, чтобы донести свою правду — представить свою страну, свою историю, свой звук. Я играю ради связи и исцеления. Надеюсь, в следующий раз люди выберут осознанность вместо агрессии. Свободная Палестина. Свободная Украина. Уважайте любую боль. Ни одно послание не заслуживает того, чтобы быть написанным чужой кровью — настоящей или фальшивой», — добавила музыкантка.

Событие развернулось на фоне серии протестов, которые в последние недели сопровождают вечеринки Boiler Room в разных городах мира — от Лондона до Детройта и Сан-Франциско. Причиной недовольства стало то, что платформу недавно приобрела компания Superstruct Entertainment, принадлежащая инвестиционному фонду Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Активисты обвиняют этот фонд в финансовых связях с фирмами, причастными к израильским поселениям на оккупированных территориях, и используют музыкальные мероприятия как площадку для выражения протеста.

