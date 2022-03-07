"Проявил мужество и храбрость": Зеленский награжден высшей государственной наградой Чехии — орденом Белого Льва

Чешский президент объявил о таком решении на торжественной церемонии вручения наград.

Президент Чехии Милош Земан решил удовлетворить предложение о награждении высшей государственной наградой президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер был отмечен за то, что он не покинул страну и продолжает защищать ее во время российской агрессии.

Как сообщает издание iDnes, церемония награждения орденами Белого Льва состоялась вечером в понедельник, 7 марта, в резиденции президента Чехии – Пражском граде.

Один из наших депутатов выступил с предложением наградить президента Украины Зеленского высшей чешской наградой, и я решил выполнить это предложение. Это потому, что украинский президент проявил мужество и храбрость. И хотя Соединенные Штаты предложили его эвакуировать, он остался в столице своей страны, откуда руководит ее обороной», – сказал чешский президент Милош Земан, ранее занимавший откровенно пророссийскую позицию.

Из-за былой приверженности Земана к политике Кремля часть приглашенных на церемонию награждения не прибыла в Пражский град. Однако сегодня глава чешского государства полностью на стороне Украины.

В своем выступлении он подчеркнул, что у чешской границы идет "война, вызванная агрессией России против Украины".

"Я считаю, что важно воспользоваться этой возможностью, чтобы вспомнить о народе Украины. Поэтому мы призывали вас помочь украинским беженцам в приглашении на встречу", – добавил Земан.

Из-за российской агрессии в Украине гостей вечерней церемонии призвали поддержать финансово Украину, а над Пражским Градом был поднят украинский флаг и раздался гимн Украины.

Орден Белого Льва был основан в 1922 году. Им награждают, в частности, иностранных граждан - выдающихся политических и общественных деятелей, представителей международных организаций за заслуги перед государством. Орден представляет собой пятиконечную звезду, которая имеет тройные ветвления с золотыми шариками, изготовлена из гранатово-красной эмали. В центре звезды – серебристый чешский лев. Между отдельными рукавами звезды – золотые листья липы. На аверсе — государственный герб Чешской Республики и синяя надпись "Правда побеждает".

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Обычно церемония вручения проходит 28 октября, но из-за пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах ее дважды переносили. В этом году она приурочена к годовщине рождения первого президента Чехословакии Томаша Масарика.

Среди получивших в этом году Орден Белого Льва – актриса Иржина Богдалова, бывший посол в России Владимир Ремек, ветеран Второй мировой войны Милослав Масопуст, эксминистр здравоохранения Роман Примула и певец Карел Готт.

Напомним, в понедельник, 7 марта, послыня Украины в США Оксана Маркарова получила для президента Владимира Зеленского медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель Президентского фонда Рейгана Фредерик Райан.

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