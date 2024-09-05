Не выполнив ордер Международного уголовного суда на арест Путина власти Монголии продемонстрировали большее уважение к убийце, чем к международному праву.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

Он думал, что Монголия ратифицировала Римский устав, обязывающий выполнить ордер МУС на арест российского президента.

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“Они [монгольские власти] Путина уважают больше, чем международное право. Большее уважение Монголии демонстрируется сегодня к убийце, а не к международному праву. К войне, а не к миру”, — подчеркнул Зеленский.

При этом украинский президент добавил, что даже тогда, когда несколько стран в мире не уважают международное право, это не означает, что тот или иной человек не будет привлечен к ответственности.

Напомним, 3 сентября во время визита президента РФ Владимира Путина в Монголию военного преступника не только не арестовали, но и приняли его с почестями.

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