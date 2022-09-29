Прозрение или переобувание: пропагандистка Симоньян неожиданно призвала россиян "прекратить врать"

Пропагандистка призвала перестать лгать в России "на всех уровнях: в банках, министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях".

Скандальная российская пропагандистка Маргарита Симоньян, известная тем, что накануне 24 февраля самоуверенно заявляла, что Россия захватит Украину "за два дня", неожиданно призвала россиян "перестать врать".

Видеообращение пропагандистки появилось в Сети.

"Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать — на всех уровнях, везде. В общем, в нашей стране: в банках, министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать.

Вранье — оно, возможно, кого-то может и отмазать, кому-то продлить срок службы, как гаджету какому-то, но вранье всегда ведет к неправильным решениям. А неправильные решения всегда ведут к потерям. Часто – к необратимым потерям. Чтобы потом локти не кусать себе — надо прекращать врать", — сказала Симоньян, которая то и делает в эфире российского зомбиТВ, что постоянно лжет и манипулирует.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что российские пропагандисты подчинены тем или иным структурам. В частности, Маргарита Симоньян представляет интересы Министерства обороны РФ.

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