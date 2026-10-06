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Прячется от дронов, но строит дворцы: Путин затеял грандиозную перестройку резиденции в Сочи (фото)
Спутниковые снимки и данные закупок свидетельствуют о строительстве на территории резиденции «Бочаров Ручей» новых масштабных зданий с усиленной безопасностью.
Несмотря на то, что президент России Владимир Путин резко сократил поездки в Сочи из-за угрозы украинских дронов, на его государственной даче «Бочаров Ручей» на Черном море проводят грандиозную реконструкцию. Масштабное расследование раскрыло секретные документы, судебные споры и спутниковые снимки этого объекта.
Об этом говорится в статье BBC.
Что известно о резиденции Путина «Бочаров Ручей»
Судебные документы, спутниковые снимки и вакансии для строителей, обещающие проживание у бассейна, бесплатное питание и выплаты наличными, позволили установить масштабы перестройки официальной резиденции Путина на черноморском побережье.
Государственная дача «Бочаров Ручей» в Сочи в свое время использовалась Никитой Хрущевым, Леонидом Брежневым и после распада СССР Борисом Ельциным. Путин впервые посетил резиденцию еще до первой инаугурации в мае 2000 года. В последствии он неоднократно проводил там встречи с иностранными лидерами.
В 2008 году «Бочаров Ручей» получила статус официальной президентской резиденции. Это означает, что глава государства может «останавливаться, работать, жить и выполнять там все свои функции, включая функции верховного главнокомандующего», как объяснял Владимир Кожин, возглавлявший Управление делами президента РФ.
Как пишет Financial Times, Путин в 2021 году, то есть за год до начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 раза приезжал в Сочи. В 2024 и 2025 годах таких поездок было всего по две. Уменьшение количества визитов на черноморское побережье произошло на фоне увеличения дальности украинских беспилотников, которые стали доставать в этот регион.
Несмотря на это, российские власти не отказались от резиденции «Бочаров Ручей». Как установило расследование «BBC News Россия», ее фактически перестраивают заново, причем новый комплекс будет значительно масштабнее предыдущего, а уровень мер безопасности вокруг него существенно усиливается.
Как изменилась резиденция «Бочаров Ручей»
Реконструкция резиденции Путина в Сочи — что показали спутниковые снимки
Демонтаж объектов на территории резиденции начался в 2024 году без публичных объяснений со стороны российских властей. Уже к сентябрю 2025 года на месте старых построек образовался масштабный котлован.
В этом году Федеральная служба охраны РФ решила дополнительно усилить защиту резиденции «Бочаров Ручей». Вокруг нее планируется создать зону безопасности площадью более 3 кв. км.
На спутниковых снимках, которые «BBC News Россия» проанализировало осенью 2026 года, уже видны крыши нескольких новых крупных сооружений. По площади они значительно превышают строения, ранее входившие в состав резиденции.
В то же время снос не затронул весь комплекс. Здание «Бочаров Ручей-2», возведенное накануне зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, осталось. Путин продолжает использовать его для встреч с высокопоставленными гостями. В частности, в 2024 году там побывал гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Российские власти до сих пор публично не комментировали новое строительство. В то же время журналисты «BBC News Россия» обнаружили ряд документов, позволяющих проследить масштаб работ и их детали.
В судебном решении, касающемся спора между подрядчиками, журналисты обнаружили упоминание о контракте, заключенном в рамках государственной программы оборонных закупок. Документ имеет код 2327202903572000000000000. Доступ к информации о подобных контрактах ограничен, однако по самому коду можно определить несколько важных характеристик сделки.
Первые четыре цифры обозначают годы начала и завершения контракта — 2023 и 2027. Следующие три цифры — 202 — являются кодом Федеральной службы охраны, которая выступает заказчиком работ.
Журналисты получили доступ к нескольким другим судебным решениям, связанным со спорами с субподрядчиками, выполняющими работы на территории «Бочаров Ручей». Это позволило установить, что генеральным подрядчиком строительства является TSI Group, зарегистрированная в оккупированном Крыму.
В частности, компания являлась стороной спора с севастопольским проектным институтом «Воэнморпроект-30». Уже через несколько месяцев после начала строительных работ в начале 2025 институт столкнулся с задержками.
Кроме того, во время строительства стен «главного дома» были зафиксированы нарушения. Подряд для выполнения этих работ получила компания из Оренбурга.
Набор строителей на «стратегический объект»
«BBC News Россия» обнаружила в социальных сетях и на платформах по поиску работы объявления о наборе строителей. Среди нужных специалистов были каменщики, арматурщики и бетонщики. В части вакансий прямо упоминалась «Бочаров Ручей».
В одном из объявлений отмечалось: «Строится резиденция. Контроль доступа: „Бочаров Ручей“, — говорилось в одном из сообщений. В другом предупреждали: „Объект стратегический“.
В январе 2025 года работодатели срочно искали строителей для работы над двухэтажным зданием в Сочи. Объект размещался «на территории с ограниченным доступом, для которой нужны пропуска». Среди предлагаемых условий были выплаты наличными.
Еще одно объявление, опубликованное в конце 2025 года, касалось работы на четырехэтажном здании. Работников предупреждали о пропускном режиме и необходимости прохождения проверки паспортов.
Первоначально вакансии были доступны только гражданам России, не имеющим судимостей.
«Нужна проверка биографии», — говорилось в одном из объявлений.
Позже круг потенциальных работников был расширен. Подавать заявки разрешили также гражданам Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Им предлагали жилье, в частности «в общежитии с бассейном» или в апартаментах, а также трехразовое питание, бесплатные инструменты и рабочую одежду.
Предпочтение отдавали сложившимся бригадам «со своим инженером и прорабом». Вместе с тем, работодатели были готовы привлекать и отдельных работников для посменной работы.
В одном из объявлений условия работы описывались так: «Технический надзор не суровый». Там же отмечалось: «Российские службы внутренней безопасности контролируют денежные потоки, поэтому все честно и прозрачно».
К 2026 году потребность в кадрах изменилась — на строительной площадке уже искали специалистов для внутренних работ, в том числе монтажа светильников, сантехники и дверей.
«У нас очень большие объемы, нужно много людей, но они должны быть специалистами», — написал один из рекрутеров.
Он также предупредил, что объекты «закрыты», а все работники проходят проверки безопасности.
Работы в других резиденциях Путина
TSI и аффилированная с ней группа «Трансстройинвест» имеют значительный опыт в реализации строительных проектов для государственных структур и объектов, связанных с безопасностью. Еще до начала реконструкции «Бочаров Ручей» компания «Трансстройинвест» успела построить для Путина другую государственную резиденцию.
В 2019 году независимое российское расследовательское издание «Проэкт» писало об участии компании в сооружении государственной резиденции в поселке Олива на Южном побережье оккупированного Крыма. Комплекс построили на территории бывших государственных дач, которыми сначала пользовались представители советской партийной верхушки, а после распада СССР — украинские чиновники.
Сейчас журналисты «BBC News Россия» нашли судебные решения, подтверждающие участие компании в этом проекте. В других судебных документах этот объект напрямую называют «президентской резиденцией».
«Трансстройинвест» также продолжает реализовывать проекты на временно оккупированных территориях Украины. В частности, компания занимается восстановлением «Победы» — старейшего кинотеатра оккупированного Мариуполя.
Кроме того, в течение 2022-2025 годов TSI получила 54 государственных контракта на реконструкцию международного детского центра «Артек» в Крыму. Общая стоимость этих сделок, по данным государственного реестра контрактов, составляет около 330 млн дол.
Журналисты обратились за комментарием по поводу строительства на территории «Бочаров Ручей» к представителям «Трансстройинвест». Запросы в частности получили застройщик Алексей Фоменко, которого считают бенефициаром TSI, партнер Путина Аркадий Ротенберг, с которым связывают Фоменко, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ответа на запросы журналисты не получили.
Напомним, по данным Financial Times, из-за опасений по безопасности на фоне украинских дальнобойных ударов Путин перенес ежегодную конференцию Валдайского дискуссионного клуба из Сочи в Москву. Служба безопасности настояла на смене места из-за атак дронов на НПЗ вблизи черноморских курортов. Если в 2021 Путин посетил Сочи 24 раза, то за последний год практически там не появлялся, сосредоточившись на Москве, Санкт-Петербурге и резиденции на Валдае, что свидетельствует о росте беспокойства Кремля из-за расширения дальности украинских ударов.