Прячут деньги под матрас: россияне массово «выгребают» сбережения из банков

Россияне срочно забирают вклады из банков / © pixabay.com

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Финансовая система России демонстрирует тревожные тенденции: одновременно с сокращением сети банковских отделений граждане РФ начали массово забирать свои сбережения. Банки закрывают офисы и переводят клиентов в «цифру», тогда как сами россияне предпочитают обналичивать деньги.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

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Россияне «выгребают» наличные деньги из банков: чего боятся

В то же время, российские бизнесы начали искать возможности вывести капитал за границу. Оба процесса показывают одно: доверие к государственной финансовой системе падает.

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Статистика закрытия отделений впечатляет. С начала года в России было закрыто 1370 банковских отделений. Если темп сохранится, к концу года их количество может превысить 2000. В среднем банки закрывают по 196 точек в день — вдвое больше, чем в прошлом году.

Больше всего отделений ликвидировал «Сбербанк»: около 540, или почти 40% от общего количества.

Сами финучреждения официально объясняют это цифровизацией и экономией на расходах. Однако на практике для обычных людей это означает немалые неудобства: количество реальных локаций, где можно снять наличные деньги или совершить необходимые операции без интернета, стремительно сокращается.

На фоне этого россияне начали быстро забирать свои вклады из банков. Статистика Центробанка РФ свидетельствует, что с начала года россияне обналичили 2,4 трлн рублей. Лишь в июле этот отток побил рекорды последних месяцев, достигнув 643 млрд рублей, а за первые две недели августа показатель пополнился еще на 300 млрд рублей.

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Для простых граждан привычка держать дома определенную сумму переросла в вынужденные шаги. Постоянное государственное вмешательство в экономику, санкционное давление и война против Украины полностью уничтожили веру в то, что деньги на карте принадлежат владельцу и их можно будет снять в любой момент.

Люди в России начинают бояться, что их деньги могут пустить на нужды фронта или же государство в разгар нового кризиса просто конфискует эти сбережения.

Российские компании реагируют аналогично: они пытаются держать хотя бы часть своего капитала за границей, если не могут перенести свой бизнес полностью в другую страну.

Россия: последние новости

Напомним, в России растет количество сообщений о скрытой мобилизации и принуждении мужчин к подписанию контрактов с Минобороны. По данным правозащитных организаций «Школа призывника», «Идите лесом» и «Призыв к совести», за июль и август такие жалобы поступали по меньшей мере из 17 регионов страны.

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Под давление преимущественно попадают представители уязвимых социальных групп: люди с алкогольной или наркотической зависимостью, психическими или физическими заболеваниями, люди старшего возраста, а также те, кто имеет проблемы с законом или долги.

Правозащитники фиксируют случаи незаконных задержаний, избиений, содержания в отделениях и подписания документов от имени пострадавших для последующей отправки на фронт.

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