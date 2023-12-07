"Прямая линия" с Путиным: в ISW назвали наиболее интересующий россиян вопрос

В ISW полагают, что "Прямая линия", вероятно, "будет служить как начало президентской кампании 2024 года".

Во время "Прямой линии" 14 декабря с Владимиром Путиным россияне больше всего заинтересованы в обсуждении результатов войны в Украине.

Об этом говорится в соцопросе российской организации "Левада-Центр", передает Институт изучения войны (ISW).

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По результатам опроса, 21% всех вопросов открытого типа относилось к завершению и результатам войны в Украине. В частности, сроки прекращения войны, окончание мобилизации и возможность мира или победы России. Второй и третий по частоте вопросов (по 8% ответов) касались пенсий и социальных программ.

"Опрос показывает, что российская общественность продолжает сомневаться в завершении и результатах войны, несмотря на попытки российского правительства заглушить антивоенную риторику и протесты к мобилизации. Постоянные вопросы российской общественности относительно сроков прекращения войны и мобилизации и перспектив мира согласовываются с недавними независимыми, что россияне все больше поддерживают вывод российских войск из Украины и показывают, что более половины российских респондентов считают, что их страна должна начать мирные переговоры с Украиной", — говорится в сообщении.

Американские аналитики сомневаются, что Путин будет отвечать на вопрос о войне во время мероприятия "Прямая линия", которая, вероятно, "будет служить как начало президентской кампании 2024 года".

Также в ISW добавляют, что Путин сосредоточит свою президентскую кампанию, вероятнее всего, на внутренней стабильности России и усилении критики Запада.

Напомним, ранее сообщали, что россияне массово пишут письма Путину, в которых жалуются на "мясные штурмы".

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