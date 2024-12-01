"Прямая провокация": Зурабишвили прокомментировала готовность грузинских бойцов из Украины поддержать протесты

За этим может последовать грузинская Служба государственной безопасности.

Президентка Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией сообщения о якобы готовности грузинских бойцов в Украине приехать в Тбилиси и выйти в поддержку протестов.

Об этом сообщил портал Interpressnews.

"Я получила несколько сообщений в различных формах, связанных с тем фактом, что грузинские бойцы из Украины собираются вроде бы прибыть в Грузию, или уже прибыли для того, чтобы присоединиться как военные к протесту", — сказала президент.

По ее словам, подобные сообщения являются прямой провокацией.

"Такого не происходит, никто в это не поверит, поскольку это прямо направлено против протеста. Это то, что больше всего беспокоит правящую партию", — подытожила Зурабишвили.

Напомним, Саломе Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не сможет избрать нового президента, соответственно, инаугурация не состоится, поэтому ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

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