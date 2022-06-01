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Прямо под стенами Кремля мужчина сыграл "Ой у лузі червона калина" (видео)

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Прямо под стенами Кремля мужчина сыграл "Ой у лузі червона калина" (видео)

Скриншот с видео

В соцсетях 1 июня распространяется видео, на котором неизвестный музыкант прямо у стен Кремля в Москве исполняет на аккордеоне песню "Ой у лузі червона калина".

Гимн сечевых стрельцов прозвучал в Александровском саду рядом с Кремлем.

Судя по кадрам видео, запись была сделана в теплое время года, однако неизвестно, когда именно. На ролике зафиксировано, как мужчина играет на аккордеоне, а прохожие снимают его на видео.

Напомним, ранее кенийская группа That's What She Said ошарашила, спев "Ой у лузі червона калина".

Заметим, что гимн сечевых стрельцов после начала полномасштабной войны стал одной из наиболее часто исполняемых в Украине песен.

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