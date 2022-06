Прямо под стенами Кремля мужчина сыграл "Ой у лузі червона калина" (видео)

В соцсетях 1 июня распространяется видео, на котором неизвестный музыкант прямо у стен Кремля в Москве исполняет на аккордеоне песню "Ой у лузі червона калина".

Гимн сечевых стрельцов прозвучал в Александровском саду рядом с Кремлем.

Судя по кадрам видео, запись была сделана в теплое время года, однако неизвестно, когда именно. На ролике зафиксировано, как мужчина играет на аккордеоне, а прохожие снимают его на видео.

"Ой, в лугу красная калина" уже звучит у стен кремля. Украина непобедима! pic.twitter.com/23YGJ4SArq — Navsi100.com (@navsi100) 1 июня 2022

Напомним, ранее кенийская группа That's What She Said ошарашила, спев "Ой у лузі червона калина".

Заметим, что гимн сечевых стрельцов после начала полномасштабной войны стал одной из наиболее часто исполняемых в Украине песен.

