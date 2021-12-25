Прямо в ТЦ стали взрываться салюты: в российском Томске подожгли второй гипермаркет за неделю

Прямо в ТЦ стали взрываться салюты: в российском Томске подожгли второй гипермаркет за неделю

Покупатели и персонал были эвакуированы, пострадавших нет.

В российском Томске уже второй раз за неделю произошел пожар в одном из гипермаркетов сети "Лента". Это снова был поджог в отделении пиротехники, однако в этот раз его устроил покупатель.

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Как сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, салюты начали взрываться прямо в торговом зале.

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем, сотрудники полиции ищут подозреваемого", — проинформировала пресс-служба магазина, там также добавили, что огонь уже потушили.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области сообщили, что из гипермаркета эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что это уже второй случай за неделю. Так, 21 декабря в Томске уже горел другой гипермаркет "Лента". Оказалось, что тогда поджог устроил 33-летний работник гипермаркета, который только две недели как устроился сюда на работу.