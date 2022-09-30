Прямое приглашение Альянса вступить в войну с РФ: реакция России на заявку Украины о присоединении к НАТО

В России оперативно отреагировали на заявку Украины по присоединению к НАТО, назвав это "прямым приглашением Альянса вступить в военный конфликт с РФ".

В пятницу, 30 сентября, Украина приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. Реакция от России не заставила себя ждать. В Кремле заявку Украины на вступление в Альянс расценивают "как приглашение НАТО вступить в военный конфликт с РФ".

Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий, пишут российские средства массовой пропаганды.

Также читайте США ввели санкции против России из-за попытки аннексии украинских территорий

"Слово Зеленского о заявке Киева на ускоренное вступление в НАТО звучит как прямое приглашение альянса вступить в военный конфликт с Россией", – сказал депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, также провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого речь шла об актуальной ситуации на фронте.

По итогам заседания Украина приняла решение разделить заявку на вступление в НАТО. Это будет происходить по ускоренному порядку. Армия Украины уже доказала, что отвечает всем стандартам Альянса, теперь осталась только юридическая составляющая.

Зеленский срочно обратился к украинцам из-за заявления Путина

Читайте также: