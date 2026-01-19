- Дата публикации
Прямой диалог с Путиным: премьер Чехии оценил инициативу европейских лидеров
Глава чешского правительства выразил сомнение относительно своевременности этих действий, предположив, что момент для эффективного начала переговоров уже упущен.
Премьер Чехии Андрей Бабиш поддержал инициативу лидеров ЕС по возобновлению прямого диалога с Путиным. В то же время политик отметил, что такие шаги могут быть запоздалыми, хотя саму идею переговоров он считает правильной.
Об этом он заявил в интервью венгерскому изданию Mandiner.
Что известно?
Чешский премьер отметил, что Европа отказывалась говорить с Путиным.
«То есть встречи проходили по схеме: Трамп говорил с Путиным, Европа — с Зеленским, Зеленский — с Трампом и т.д. …Мы также слышим мнение, что нужно вести переговоры напрямую. Я слышал, читал, что Мэлони и Макрон (говорили об этом — ред.). 37 стран задали вопрос, почему не ведут прямые переговоры с Путиным. Ответа на это не последовало. Я помню, когда Венгрия председательствовала, Орбан сначала говорил с Зеленским, а затем с Путиным. После этого Виктора остро критиковали за переговоры с Путиным. Теперь, наконец, все больше голосов говорят, что Европа тоже должна вести с ним прямые переговоры», — сказал он.
По мнению Бабиша, вопрос лишь в том, не слишком ли уже поздно для этого.
Премьер Чехии убежден, что без Трампа мир невозможен.
Напомним, в Европе заговорили о необходимости диалога с Путиным, а в Кремле уже отреагировали.