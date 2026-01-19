Прямой диалог с Путиным: премьер Чехии оценил инициативу европейских лидеров

Премьер Чехии Андрей Бабиш / © Associated Press

Реклама

Премьер Чехии Андрей Бабиш поддержал инициативу лидеров ЕС по возобновлению прямого диалога с Путиным. В то же время политик отметил, что такие шаги могут быть запоздалыми, хотя саму идею переговоров он считает правильной.

Об этом он заявил в интервью венгерскому изданию Mandiner.

Что известно?

Чешский премьер отметил, что Европа отказывалась говорить с Путиным.

Реклама

«То есть встречи проходили по схеме: Трамп говорил с Путиным, Европа — с Зеленским, Зеленский — с Трампом и т.д. …Мы также слышим мнение, что нужно вести переговоры напрямую. Я слышал, читал, что Мэлони и Макрон (говорили об этом — ред.). 37 стран задали вопрос, почему не ведут прямые переговоры с Путиным. Ответа на это не последовало. Я помню, когда Венгрия председательствовала, Орбан сначала говорил с Зеленским, а затем с Путиным. После этого Виктора остро критиковали за переговоры с Путиным. Теперь, наконец, все больше голосов говорят, что Европа тоже должна вести с ним прямые переговоры», — сказал он.

По мнению Бабиша, вопрос лишь в том, не слишком ли уже поздно для этого.

Премьер Чехии убежден, что без Трампа мир невозможен.

Напомним, в Европе заговорили о необходимости диалога с Путиным, а в Кремле уже отреагировали.