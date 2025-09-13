Прямой рейс через три континента: через несколько недель запускают самый длинный авиаперелет в мире

Самолет / © Pixabay

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines готовится запустить самый длинный в мире авиарейс, который продлится почти 29 часов и охватит расстояние более 12 200 миль. Пассажиры полетят из Шанхая (Китай) в аргентинскую столицу Буэнос-Айреса с короткой остановкой в Окленде (Новая Зеландия).

Об этом сообщает Daily Express.

Новый рейс превосходит большинство длинных авиаперелетов, длящихся около 16 часов, как, например, рейс Сингапур — Нью-Йорк. Отправление из Шанхая продлится 25 часов 55 минут до прибытия в Буэнос-Айрес, включая двухчасовую пересадку в Новой Зеландии. Несмотря на остановку, пассажиры остаются на одном самолете, что делает рейс «прямым».

Ожидается, что на таком маршруте будут использоваться самолеты типа Boeing 777-300ER, специально предназначенные для сверхдальних перелетов.

Стоимость билетов на рейс из Буэнос-Айреса в Шанхай превышает 1 400 фунтов стерлингов, а в обратном направлении — около 1 280 фунтов. Первые рейсы запланированы на 4 декабря 2025 года и будут проходить дважды в неделю: по понедельникам и четвергам из Китая и по вторникам и пятницам из Аргентины.

Представители авиакомпании подчеркивают, что новый рейс может стать важным дипломатическим и коммерческим шагом, укрепляя экономические и культурные связи между Южной Америкой и Китаем. Также этот маршрут может стать удобным для путешественников, которые хотят избежать активных зон конфликта и сократить количество пересадок.

Пассажиры подчеркивают, что длительный перелет, хотя и требовательный, позволяет избежать пересадок и сохранить места на всем маршруте, что делает его уникальным в мире авиаперелетов.

