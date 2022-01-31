"Прятаться будет негде": Британия обещает ввести "жесточайшие" санкции против друзей-олигархов Путина

Великобритания ясно дала понять, что единственный путь вперед – это деэскалация России, прекращение агрессивной кампании гибридной войны и ведение содержательных переговоров, сказала Трасс.

Великобритания анонсировала самые "жестокие" санкции против России, которые охватят олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. Это будет ответ на агрессию Кремля против Украины.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, которое она озвучила 31 января в парламенте.

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В опубликованном заявлении, в частности, говорится, что " новые санкции будут готовы в случае необходимости ударить по российскому государству и его стратегическим интересам там, где это действительно больно". Законопроект будет означать, что он сможет быстро действовать, чтобы заморозить активы и запретить путешествия российским олигархам.

"Независимо от того, поддерживаете ли вы агрессивные действия России против Украины или имеете более широкое значение для Кремля, у нас будет право наложить на вас санкции. Ничего не получится, и скрываться будет нигде. Это станет жесточайшим режимом санкций против России, который у нас когда-то был и ознаменует наибольшее изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского союза", — отметила Трасс.

Министер подчеркнула, что Великобритания четко дала понять, что единственный путь вперед – это деэскалация России, прекращение агрессивной кампании гибридной войны и ведение содержательных переговоров.

" Это означает соблюдение соглашений, которые Россия подписала свободно, например Будапештский меморандум о гарантиях безопасности 1994 года, где она согласилась поддерживать территориальную целостность Украины", — сказала Трасс.

Следует отметить, что в Министерстве иностранных дел РФ встревожены заявлением Великобритании о введении нового пакета санкций против России, который направлен против российских олигархов. Спикер Кремля Дмитрий Песков, заявил, что возможные санкции в адрес России демонстрируют непредсказуемость Лондона.

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