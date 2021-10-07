Прыгнула в кипящий гейзер: в США девушка получила страшные ожоги, спасая собаку

Животное погибло, а девушка попала в больницу.

Американка Лайа Слейтон получила ожоги 90% тела после того, как прыгнула в термальный источник в национальном парке Йеллоустоун, чтобы спасти собаку.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

20-летняя Слейтон приехала на отдых в национальный парк с отцом и двумя собаками. Пока девушка искала поводок в машине, собаки играли неподалеку, пока один из них не обжег лапу из-за внезапного выброса пары из гейзера. Пес запаниковал и упал в источник.

Лайа прыгнула за ним в воду, температура которой в тех местах достигает 88 градусов по Цельсию.

В результате девушка получила ожоги третьей степени на теле — от плеч до ног. Отец отправил дочь в ближайшую больницу, откуда ее вертолетом доставили в ожоговое отделение регионального медицинского центра.

Собака от травм скончался.

Напомним, в Ирландии 30-летняя мать двоих детей пошла купаться со старшим сыном. Мальчик зашел в воду и начал тонуть. Женщина бросилась за ним и сумела вытащить ребенка из воды, но не смогла выбраться сама.

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