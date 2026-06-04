Прыжок обернулся трагедией: девочка сломала позвоночник в игровой комнате

игрушки. / © УНИАН

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В городе Люблин (Польша) 11-летняя девочка сломала хребет в игровой комнате. Прокуратура предъявила обвинение двум работникам, не обеспечившим безопасные условия в этом игровом пространстве.

Об этом сообщил спикер окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак, пишет RMF24/PAP.

Отмечается, что инцидент произошел еще в октябре 2025-го, но только сейчас работникам игровой комнаты, 23-летнему и 24-летнему мужчине, предъявлены обвинения. Следствие установило, что они отвечали за уход за детьми и обеспечение безопасных условий пользования инвентарем.

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По мнению прокурора, подозреваемые не соблюдали установленные процедуры, не запустили механизм наполнения подушки безопасности, а затем позволили девочке воспользоваться этой конструкцией.

Прокурор обвинил работников в подвержении ребенку непосредственной опасности смерти или тяжелых травм и причинении средней тяжести телесных повреждений.

Подозреваемые не признали себя виновными по предъявленным обвинениям. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Прокуратура планирует передать обвинительный акт суду в конце июня.

Что известно об инциденте

Девочка играла в игровой комнате в Люблине. Она прыгнула на неправильно надутую подушку и получила серьезные травмы. В частности, переломы позвонков в грудном и поясничном отделах позвоночника.

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По данным следствия, ребенок прыгнул на неправильно подготовленную конструкцию и получил перелом позвоночника.

Напомним, на территории детсада в польском городе Зомбки возле Варшавы нашли мертвого двухлетнего ребенка. Мальчик утонул в водоеме на территории детсада. Тело обнаружили работники заведения. Они оказали первую медпомощь, а медики провели реанимацию и спасти ребенка не удалось.

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